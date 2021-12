El periodista José Ángel Pérez vuelve a los escenarios con el grupo The Band

Ya está fijada la fecha. Será el próximo domingo 26 de diciembre a partir de las cinco de la tarde en el insuperable marco del Teatro Cervantes. Presentación del grupo musical almeriense The Band dentro del espectáculo Wight is Guay bajo la dirección musical del ex director de la banda municipal de Música de Almería, Juan Viciana. Un grupo de músicos genuinamente de los años sesenta algunos de ellos veteranos, que revivirán en directo recuerdos y nostalgia de aquellos felices años del pop rock internacional.

El grupo lo forman Paco Piedra a la batería, Manuel del Arco guitarra solista y voces, Manolo Están, bajista y voces, Frank Martínez teclista y Juan Viciana, cantante y saxo. Pese a su reciente formación, todos ellos tienen una dilatada carrera profesional, como ejemplo Miguel Están que fue miembro de los grupos que acompañaron a la desaparecida Lola Flores o Isabel Pantoja, entre otras rutilantes estrellas de la canción. En el cartel están anunciadas las actuaciones del crooner John Navarro y el showman Kiko del grupo Amarillo y el ex cantante de Los Huracanes, José Ángel Pérez.

Éste, periodista de profesión, después de cincuenta años se ha sumado a este proyecto homenaje a los años sesenta y vuelve a un escenario tras medio siglo sin revivir aquellas alocadas experiencias. Autor el libro Los Sesenta son nuestros y los Setenta también que recoge retazos de la historia de los cantantes y grupos de Almería de esa época y que fue publicado en junio de 2009.

Poco más tarde mantendría este mismo compromiso de divulgación musical de esos años en las redes sociales, a través de sus distintas páginas de Facebook. Algunas de ellas como “Almería mis felices años” superando de largo los dos millones de visitas. Y el pasado año se le presentó otra etapa más en su vida.

De la mano del cineasta Diego Pérez Cano pasó a engrosar la nómina de actores de reparto en su película El Interrogatorio basada en hechos reales durante la posguerra civil, encarnando el papel del sargento Pérez comandante de puesto de la Guardia Civil de Serón.