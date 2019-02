José Antonio García trae una ‘Lluvia de piedras’ hasta la Sala MadChester en la capital

José Antonio García, el que fuera cantante de grupos esenciales de nuestro rock pop nacional como TNT, 091 o Guerrero García, presenta su primer larga duración titulado Lluvia de Piedras esta noche a las 23 horas en la sala MadChester. El precio de la entrada en venta anticipada es de 15 euros y 18 euros en taquilla. Un trabajo que se mueve entre el garaje y el rock, con toques años 60, en ocasiones más cercano al punk de TNT, según lo define su creador. Un disco que para García “intenta sacarnos de nuestra zona de confort. En Lluvia de piedras, cada canción es como si te dieran una pedrada, como si te zarandearan y te dijeran, oye, que aquí están pasando cosas”.

Los textos reflexionan de una manera directa -aunque poética-, acerca de temas que han estado en el imaginario del cantante en toda su carrera como son la denuncia social, las relaciones personales o el paso del tiempo, “es un disco que une mis raíces con toda la experiencia que he adquirido en todo este tiempo desde que empecé con TNT”. También hay lugar para la balada, que en este caso lleva el título de “Cuando yo no esté”, un blues “en el que disfruto y me recreo”.

A pesar de la que está cayendo, el disco es optimista, producto de las reflexiones de García durante mucho tiempo, cuya declaración de intenciones puede apreciarse en títulos como Tiempo perdido, Lo llaman suerte, Se puede ver el final o El viento sopla a mi favor.

Este proyecto ya estaba iniciado cuando se conoció la vuelta de los míticos 091, “la verdad es que nos ha pillado de sorpresa. Saqué el disco pero no pensaba que íbamos a volver tan pronto. Nos ha pillado el toro, yo estaba haciendo la presentación de mi disco y llegó la oferta para grabar con los 091, pero pensé que no habría ningún problema en presentar mi disco mientras se trabajaba con lo otro. Con 091 no empezaremos a tocar hasta mayo, así que yo tengo tiempo de presentar mi disco que va muy bien y tiene una buena acogida”. La cita es hoy sábado en la Sala Madchester.