José Antonio Sánchez ‘Rayito’: “Antes de dedicarme al boxeo era mecánico de aviones del ejército”

Nacido en Almería el 12 de septiembre de 1989, vive en Helsinki en Finlandia y es conocido en el mundo del boxeo como Rayito. Empezó a boxear en Zaragoza cuando le dieron su primer destino al ingresar en las Fuerzas Armadas.

-¿Cuándo debuta como profesional?

-Debuté como profesional en diciembre de 2014 en Roquetas de Mar, en un evento organizado por Alberto Alemán.

-¿Podría decirme cuál es su palmarés actual?

-Me mantengo invicto con 13 victorias (1 nulo y 0 derrotas) y soy actualmente aspirante oficial al título de La Unión Europea por la EBU (título que tendrá lugar el próximo verano).

-¿Por qué se dedica a esto?

-Me dedico a esto porque es mi pasión y no se cantar o bailar, uno no se hace rico trabajando, pero con el boxeo tienes una posibilidad de jubilarte antes de cumplir los 70 años, además de ser recordado como deportista en tu país.

-¿Tiene algún familiar que se dedique o se haya dedicado al boxeo?

-Mi padre boxeaba en el mismo gimnasio donde yo practicaba kárate, por lo que siempre quise boxear y actualmente mi mujer también boxea.

-¿En qué año y por qué decidió un día irse a vivir a Helsinki?

-Decidí venirme a Helsinki (Finlandia) al recibir una oferta de un empresario que no podía rechazar y que por supuesto me permitía dedicarme al boxeo en un país donde hay una promotora muy grande a nivel europeo con capacidad de llevar a un mundial a sus boxeadores si estos lo merecen. Antes de esta oferta la mirada estaba puesta en Inglaterra, donde también me hicieron una buena oferta. Me fui a la ciudad de Tornio (Finlandia) en 2015.

-¿Dónde entrena ahora?

-Entreno en Ringside Gym en Helsinki.

-¿Cuántos días y horas entrena?

-Suelo entrenar 6 días a la semana y el número de entrenamientos diarios depende del momento en el que me encuentre. Después de un combate entre 6 y 8 veces a la semana y si me preparo para un combate unas 11 veces.

-¿Cuál es su dieta y rutina de ejercicios habitual?

-La dieta es una dieta normal a excepción de la última semana antes de un combate que hago una dieta especial para deshidratarme lo justo para el pesaje.

-¿Podría decirme que le aporta el boxeo?

-El boxeo es mi vida, mi pasión. Y la de mi familia.

-¿Ha habido algún momento especialmente duro?

-Momentos especialmente duros... he tenido muchos. Pero tuve un año precisamente que mi mujer estuvo enferma y lo pasamos mal, ese año no se lo deseo a nadie.

-¿A qué se dedicaba antes de boxear?

-Antes era mecánico de aviones del ejército del aire desde 2007 hasta 2014.

-¿Gana suficiente para vivir del boxeo?

-Vivo bastante bien, si. Gano lo suficiente para vivir en una de las mejores zonas residenciales de Helsinki.

-¿Se dedica a otra cosa además de este deporte?

-De vez en cuando doy clases como entrenador personal, pero lo hago por hobby al igual que a hacer streams en Twitch.

-¿Alguna lesión grave?

-Nunca tuve una lesión grave.

-¿Quién es su patrocinador en Helsinki?

-Ahora mismo cuento con la marca César Equipamientos (almeriense), Synlabs y Ostepaatti Leijala. Aunque ahora en cuanto se feche el nuevo combate tendremos alguna más.

-La suya es una historia de superación, ¿Hablan de esos logros sus tatuajes?

-Mis tatuajes son imágenes de boxeadores que son ídolos.

-¿Tiene algún combate a la vista?

-Tenemos el título de La Unión Europea a la vuelta de la esquina.

-Pronto se enfrenta a uno de los combates más importantes de su carrera, ¿cómo se siente?

-Me siento tranquilo y confiado, llevo toda la vida preparando esto.

-¿Un combate suyo que recuerdes de manera especial?

-De manera especial recordaré siempre el que realicé en Almería en diciembre de 2018, en ese combate recaudamos dinero para colaborar con Daniela Cebrián, quién necesitaba una operación en su mano.

-¿Cuál ha sido su mejor combate hasta el momento? ¿Por qué?

-Mi mejor combate tuvo lugar en agosto de 2019 ante el excampeón nicaragüense Yesner Talavera, fue mi mejor rival y la pelea que me clasificó como aspirante al título de La Unión Europea.

-Volviendo un poco atrás, en su etapa de profesional, ¿Contra quién se enfrentó?

-Como carrera de boxeo profesional contra Fernando Suárez en 2013, Costin Ion y Gheorghe Alexandru en 2015, Mladen Zivkov y Richard Voros en 2016, Aleksandar Veljkovic, Nemanja Sabljov, Tornike Totladze, Krzysztof Rogowski en 2017, José Hernández y Edwin Téllez en 2018, Yesner Talavera y Dmytro Kostenko en 2019 y Kirill Serikov en 2020.

¿Cuál es su objetivo en el boxeo?, ¿Qué es lo que anhela conseguir?

-Mi objetivo a corto plazo es ser el primer almeriense campeón de la Unión Europea y a largo plazo ser uno de los inmortales de nuestra tierra como Juan Francisco Rodríguez Márquez o Pepe Bisbal, entre otros.

-¿Cuál es el secreto o la receta para ser un buen boxeador?

-El secreto es principalmente trabajo duro y tener un buen equipo detrás, sin esas dos cosas no llegas a ningún sitio.

-Un consejo para los boxeadores que están empezando...

-Algunos consejos para aquellos que comienzan cualquier proyecto, son: trabajar muy duro, soñar siempre a lo grande y no hacer caso a los detractores.

- ¿Cómo ve la situación actual del boxeo español?

-El boxeo español está en un buen momento, pero está estancado, las grandes empresas no apoyan y los medios nos marginan. Hasta que eso no cambie no pasaremos al siguiente escalón y es una pena porque hay nivel y afición para llegar a conseguirlo.

- ¿Cuáles son sus referentes?

-Mi mayor referente es mi padre y después Kiko Martínez.

-Afirma que en Finlandia el boxeo está más vivo y presente que en España, ¿En qué sentido?

-La única diferencia es que en Finlandia se apoya a los deportistas independientemente del deporte que practican, apoyan al talento y a mí me han acogido como un fines más.

- ¿Cómo ve el papel de la mujer en el boxeo en general?

-El papel de la mujer en el boxeo es el mismo que el del hombre, en cualquier espectáculo dependemos de lo que vendemos, hay mujeres que venden muchísimo y ganan bastante y otras que ganan menos, al igual que los hombres. Mi mujer ha tenido mejores contratos de publicidad que yo.

-¿Qué significa Almería para usted? ¿Destacaría el nombre de algún boxeador actual o del pasado?

-Almería es mi casa y la echo de menos. Hemos tenido muchísimo boxeo en Almería, pero el mejor y más grande de los boxeadores locales es Juan Francisco Rodríguez. Actualmente van saliendo algunos boxeadores y eso me alegra. Profesionales activos actuales tenemos dos más, Salvador Barón (el Rey Gitano) y José María Hernández (el Gallo).