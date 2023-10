José Luis Alcaine: “Mi consejo a los jóvenes es que hagan lo que les apasione”

‘Godland’ se lleva el premio al mejor largometraje

La película danesa Godland de Hlynur Palmason ganó el premio al mejor largometraje del Almería Western Film Festival. El premio a la Mejor Interpretación fue para Elliott Crosset Hove por Godland. El Premio ‘Carlo Simi’ a la Contribución Técnico-Artística al Género Western fue para Felipe Gálvez y Antonia Girardi por el guión de Los colonos. El Premio RC Service a la Mejor Fotografía de una obra española recaía en César Hernando por Sacrilegio. El Premio al Mejor Cortometraje fue para Chi para per primo de Emanuele Palamara. El Premio RTVA a la Mejor producción andaluza para Velox de Pablo Reche. Hubo Mención especial del Jurado al Mejor Cortometraje para Sacrilegio de Pedro Casablanc. El premio del Público al Mejor Largometraje fue para Call Me Mule de Nina Schwanse y John McDonald. El Premio del Público al Mejor Cortometraje fue para Bounty for Bernadette de Andrea Elsener.