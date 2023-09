José Luis Jaén conmueve con su voz en el Teatro Apolo en el inicio de su gira española

Cantando Puro teatro. Así comenzó el sábado, en el Teatro Apolo, José Luis Jaén su gira nacional. Pero lo suyo no es teatralidad. Es la autenticidad de una persona que ha bebido el cante flamenco desde pequeño y le ha sumado otros géneros como el jazz y son cubano en sus diferentes experiencias vitales.

Es la ratificación de que el trabajo y el talento al final dan sus frutos. A él le ha llegado con 46 años, pero no lo ve con nostalgia. Todo lo contrario. “Si el éxito me hubiera llegado con 20 años estaría todo día emborrachándome, pero ha sido en un momento de mi vida que sé digerirlo, valorarlo y disfrutarlo”, confesó sobre el escenario.

Para el estreno en el Teatro Apolo se rodeó de sus padres, amigos, paisanos y admiradores en el patio de butacas. Y se acompañó de otros talentos de la provincia sobre el escenario (Sensi Falán, César Maldonado, Paco Rivas y Jesús Herrera), así como de su pareja, Virginia Alves, que conoció en el mismo concurso. Siempre apoyado al piano por Alejandro Romero.

Fue una noche llena de felicidad. Y esa alegría se apreciaba en su voz, ya de por sí portentosa, y en la interpretación de las trece canciones en las que se pasea por la canción romántica, el jazz, el flamenco y los sonidos cubanos. Una voz que brota del alma, con una expresividad en la que vibra todo su cuerpo, y eso que mide 1,91 metros de altura.

Tras Puro teatro, siguió con la balada Las simples cosas, para de inmediato dar paso a su primer invitado, el actor Jesús Herrera, que declamó unos versos como sólo él sabe hacer. Grande con esa voz también portentosa, en su caso para el teatro. Continuó con Arde y esa voz desgarradora y llena de sentimientos. A flor de piel. Una canción creada por Alba Reig y Marta Peláez y reinterpretada por José Luis Jaén.

La siguiente invitada fue la cantautora Sensi Falán, que retrasó un viaje para estar al lado del protagonista de la noche. Ambos compartieron Alfonsina y el mar, el homenaje a la poetisa argentina Alfonsina Storni.

Casi a mitad del concierto lanzó ese éxito que traspasó fronteras y llevó su voz hasta Argentina y Uruguay. El tango Garganta con arena, que interpreta con una dulzura que conmueve.

El público estaba entregado a José Luis Jaén que no paró de agradecer la oportunidad que por fin le ha dado la vida de dedicarse en cuerpo y alma a la música, y fue explicando el disco en el que está trabajando, del que ya se ha subido a las plataformas digitales el primer tema, Como le digo, que cerró el concierto antes de los bises.

Esta actuación se enmarca en la programación del ‘Otoño Cultural’ puesto en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, a cuyo concejal, Diego Cruz, agradeció el apoyo: “La gira iba a comenzar la semana que viene en Granada, pero yo dije que quería que el arranque fuera en Almería y el concejal de Cultura, Diego Cruz, que es un grande de la música, ha mostrado una gran generosidad conmigo y se ha movido rápido para que se pueda celebrar este concierto”.

Sobre el escenario estuvo acompañado al piano por Alejandro Romero, también brillante, y tras el tema Remolino, llego el dúo con César Maldonado’, guitarra en mano, para escuchar la canción de autor No. Tras Me vas a echar de menos y Fiebre de ti, llegó uno de los momentos más especiales. ‘Cover Night’ también significó el inicio del amor con otra concursante, Virginia Alves. La artista cantó un tema lleno de ritmo Ain’t nobody, y él le respondió con el bolero Toda una vida. Amor, amor y amor.

Recta final para escuchar la versión de You are so beautiful’ con la guitarra de Paco Rivas y la voz de José Luis Jaén. ‘Cómo le digo’ cerró el concierto.