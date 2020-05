José Luis Martínez Clares publica su nuevo poemario ‘Música de carreteras’

José Luis Martínez Clares está de enhorabuena, ya que ha visto publicado un poemario que recibió un premio el pasado año. Con Música de carreteras, Martínez Clares obtuvo el XLV Premio de Poesía Rafael Morales en 2019. El jurado de esta edición estuvo compuesto por Joaquín Benito de Lucas, Ángel García López, Antonio Hernández Ramírez y Pedro Tenorio Matanzo, y fue presidido por Carlos Gil Sanz, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El Premio de Poesía Rafael Morales es uno de los más prestigiosos de España y, durante sus 45 ediciones, ha contado entre sus ganadores con poetas de renombre, como el chileno Roberto Bolaño que lo obtuvo en 1992 con su poemario Fragmentos de la Universidad desconocida. Todos los libros que obtienen este galardón son editados por el propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina dentro de la Colección Melibea.

“Recobrar tan sólo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido”. Ese fue el juego que nos propuso Julio Cortázar en Rayuela. Y a ese mismo juego inagotable para la literatura se apuntan los versos de Música de carreteras varias décadas después.

Valiéndose de las páginas de este libro y siempre a través de carreteras secundarias, Martínez Clares nos lleva de viaje hasta un futuro que tal vez no entienda de poemas, y nos libera de la rutina para después quitarnos la miel de los labios y devolvernos a ella, y traslada a la gente sin pueblo hasta los pueblos sin gente, y se detiene en los barrios que transitan los condenados a rondar los márgenes del mundo.

Lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Este es el juego. No encontrarán en los poemas de Música de carreteras ninguna concesión al lirismo banal, porque ya dijo… ¿Cortázar? que un escritor que se precie sólo sirve para destruir la literatura. Sí. Para destruirla y edificar con sus escombros libros que no nos hablen del dolor con poemas enlutados, libros que certifiquen en cada verso que no hay locura más allá de lo cotidiano.

José Luis Martínez Clares (Gor, 1972) ha publicado los poemarios Palabras efímeras (2010), Vísperas de casi nada (2011), Lo que mirarán tus ojos (2016), Doctorado en vientos (2018) y Música de carreteras (2020), y el libro de crónicas Versos para descreídos (2013).

También se pueden encontrar algunos de sus poemas en antologías de diversa índole, destacando entre las mismas Todo es poesía en Granada (2015), Ciudad celeste (2016), Lift off Especial Bowie (2016) y Antología de poesía iberoamericana actual (2018). Además, por su obra poética ha obtenido numerosos reconocimientos, como el VII Certamen Águila de Poesía, el VIII Premio Federico Muelas y, recientemente, el XLV Premio de Poesía “Rafael Morales”.

Maestro de profesión, Martínez Clares fue director durante una década (2004-2015) de la revista Puerta de la Villa y, en la actualidad, es miembro del Departamento de Arte y Literatura del Instituto de Estudios Almerienses y colabora en diversos medios digitales y en revistas literarias.