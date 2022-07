José Manuel Mouriño graba un documental sobre la figura del fotógrafo Manuel Falces

El cineasta gallego José Manuel Mouriño ha estado unos días en Almería grabando un documental sobre la figura del fotógrafo almeriense Manuel Falces que llevará por título Manuel Falces. Pequeño inventario de espejos y que se estrenará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

“Uno de los motivos principales de la propuesta es precisamente que los propios reflejos en los espejos, cristales y en superficies reflectantes es una constante en la obra de Manolo Falces. Aparte existen una serie de piezas de autorretratos de Manuel que considero que son sustanciales y que dicen mucho de Manolo y su propia obra”, sostiene Mouriño que tiene claro que “Falces era un personaje poliédrico”.

Mouriño que está feliz de estar de nuevo en Almería, ya que viene a grabar cada cierto tiempo, explica como llega a su vida la figura de Falces. “Llego a la obra de Manuel Falces a través de José Ángel Valente, principalmente a través de las obras que hicieron juntos. En un trabajo anterior, el que dediqué a José Ángel Valente tuve la fortuna de conocer a Matilde Sánchez, me mostró muchas fotografías que tienen en la Fundación entre Manolo y Valente, que va mucho más allá de los libros que hicieron un fotógrafo y un poeta irrepetible”.

El cineasta explica que “vi que había imágenes que recogían una vida en común y esa poesía en común. Fue una fuente fundamental de imágenes por la que poder trenzar mi proyecto. Luego tengo que destacar la actitud escrupulosamente amable de Matilde Sánchez y el poder facilitarme las imágenes. En un momento determinado, como si fuera una inercia, me decidí a hacer este documental”.

A medida que ha profundizado en Falces, el cineasta ha ido descubriendo muchas cosas. “En lo que se refiere a Falces, la relación que yo mantengo con su figura es fundamental, el trabajo a través de las imágenes y todo aquello que yo consigo a través de sus discursos, la atmósfera poética de la que yo intento aprender y también hay un cosmos en torno a la obra de Manolo, con mil matices. Ahora mismo, el propio contacto con la familia de Manolo es un regalo que he recibido una vez iniciado este proyecto”.

“Es clave descubrir también la obra de Matilde y ver que ella forma también parte del proceso creativo, en ella hay un motor o una dinámica que está dentro de las fotografías de Manolo, de hecho hay mucho de Matilde en las fotografías de Manolo”, explica Mouriño, momentos antes de grabar unas fotografías de Falces en su propia casa.

En este momento, el cineasta que vive en Orense sostiene que “el documental lo vamos a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Almería. Llevo meses viniendo a Almería para filmar la obra de Manolo, para recoger algunos testimonios. Aunque el guión está cerrado funciono con la idea del ensayismo. Uno de mis trabajos consiste en dejar por escrito reflexiones sobre determinados autores”, sostiene.

“Conforme me voy haciendo de materiales, el propio documental va floreciendo de una manera determinada. Intento ser lo suficientemente sensible, para comprender que es lo que está pidiendo la propia obra. Para mí es fundamental dejar hablar a la obra y a los autores. Yo no quiero hacer un reportaje, yo quiero ser fiel a la capacidad de decir que tenía la obra de Manolo”, explica entusiasmado.

Por ello el cineasta apunta que “el documental es una experiencia y haciéndolo disfruto de la vivencia. Lo que quiero dar cuenta es de una experiencia y lo que quiero que llegue a la gente es la obra y la figura de Manuel Falces en cuanto a experiencia, que es lo que hace inmortal a Manolo. Lo que le va a permitir a la gente en un futuro es vivenciar Cabo de Gata, vivenciar a José Ángel Valente, vivenciar sus propias ensoñaciones, vivenciar todas esas atmósferas con las que cubre la fotografía y los lugares que él fotografía”.

Otra de las ideas fundamentales en la obra de Manolo guarda relación con lugares. “Como todo gran artista su obra se debe en mucho a reconocer el lugar. Hay lugares fundamentales como Cabo de Gata, y una de las vocaciones de esta propuesta es que vamos a repetir un poco esos viajes de Manolo, esa relación suya con Almería, Venecia, Cabo de Gata o el desierto de Tabernas”.

Una figura clave en el documental de Falces es el poeta José Ángel Valente. “Uno de los afluentes que convergen en esta propuesta es mi relación con la obra de José Ángel Valente en la que para mí es indisociable hoy en día ya las imágenes de Manolo Falces. Es evidente que en la obra de Manolo hay un momento crucial que es cuando conoce a Valente y eso florece en su obra fotográfica. Quiero transmitir a la gente mi conmoción al reconocer e intentar analizar todo lo que ocurre en la convergencia entre estos dos autores. Es uno de los caramelos que me ofrecía a mí este proyecto”.

Mouriño también elogia la labor de la Fundación Manuel Falces que dirige Matilde Sánchez junto a sus hijos. “Lo primero que te conmueve es la manera tan cariñosa en la que te reciben y en la que intentan ayudarte. Matilde sigue siendo fiel a la forma en que Falces ayudaba a creadores en su momento. Fue un trato exquisito, muy familiar y me he sentido muy acogido. Yo disfruto viendo las montañas de imágenes, me puedo pasar tres horas de pie viendo fotografías, es como si entrara en trance, porque continuamente estás abriendo cofres de tesoros”, apunta.

Uno de los grandes tormentos que vive Mouriño es cuando decidir acabar el documental. “Debo responder a unas reglas, debo hacer legible un documental y tengo que tener la habilidad suficiente como para seleccionar y conceder el tiempo correcto a cada uno de los materiales. Es un tormento, pero esto también es un trabajo. Estoy obligado a crear el contexto de aproximación más adecuado de esa obra. Como autor de la obra soy el responsable de que el resultado final dé cuenta de todo el camino y disfrute, pero de manera que sea abarcable para los espectadores a los que va dirigida la obra”.

“La obra ha de hacer su propio camino. Hasta este momento lo que he realizado está muy de acuerdo a mis convicciones. Quiero trabajar esta obra para que esa obra termine siendo lo que yo quiero que sea. Una vez terminada estará a merced de lo que la gente opine”, sostiene el cineasta gallego.

Mourino conoció Almería cuando vino por primera para grabar imágenes para el documental sobre José Ángel Valente. “No me puedo explicar como no había venido antes a Almería”, explica el cineasta. “En Almería me acogen como no me acogen en mi lugar. Aquí me tratan con mucho respeto y cariño. Estoy muy bien en Almería y apoyan mis proyectos. El carácter de los gallegos y los andaluces en parte son complementarios”. Ahora queda esperar a que el documental vea la luz en el Festival de Cine y disfrutar de la magia que Mouriño ha dado a una obra donde resalta los valores de Falces, un gran profesional de la fotografía y mejor persona.