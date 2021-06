José Calvo Poyato: "Elcano tras dar la vuelta al mundo desaparece de los libros de historia”

El Centro Andaluz de las Letras organiza, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, el encuentro con el escritor José Calvo Poyato que estará acompañado por el periodista y director de Diario de Almería, Antonio Lao. En esta actividad, los lectores tienen la oportunidad de conocer y conversar con el escritor sobre su producción literaria, intercambiar opiniones y conocer de primera mano su última novela titulada La travesía final. El encuentro tiene lugar mañana martes a las 11:30 horas en el Centro Fundación Unicaja.

-Regresa a Almería para hablar de su última novela La travesía final, donde el protagonista es Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo se plantea escribir esta obra?

-Básicamente para reivindicar la figura de Elcano, porque después de que le diese la primera vuelta al mundo, Elcano desaparece prácticamente de los libros de historia. ¿Qué ocurrió a un hombre que había protagonizado una gesta tan importante como dar por primera vez la vuelta al mundo?. He querido llevarle a los lectores qué ocurrió en los años siguientes con Elcano, cuales eran sus ilusiones y sus ambiciones.

-Una vez que ha profundizado en el personaje, se puede saber cómo era Elcano.

-Era un marino de raza. Después de todo el sufrimiento que supuso dar la primera vuelta al mundo en las condiciones en las que llegan a Sanlúcar de Barrameda y luego a Sevilla en la Nao Victoria, que viene prácticamente desarbolada, han pasado mucha fatiga y mucha hambre, Elcano con el reconocimiento que el rey le da con una pensión importante de dinero pudo haberse dedicado a una vida sosegada, pero no lo hizo, era un marino de raza.

-Creo que Elcano era un hombre que tenía muchas ilusiones en su vida.

Así es. Su gran ilusión era ser almirante de una Armada Real, porque era su espaldarazo social definitivo. El tiene también relaciones sentimentales con dos mujeres, no se va a casar con ninguna y tiene un hijo con cada una. Se siente amenazado y no sabemos muy bien por qué y le pide al Rey una escolta, que se la concede.

-¿El hecho de bucear para documentarse para esta novela le ha llevado mucho tiempo?

Yo tengo formación de historiador y eso me ayuda a bucear en el conocimiento de determinada época. Sobre Elcano he podido manejar algunas Reales Cédulas, y el propio Testamento de Elcano, un documento muy interesante donde no hay cabida a la mentira. A la hora de escribir una novela histórica he utilizado alguna trama de ficción, pero que sea verosímil.

-En ese trabajo de rescatar información hay algo que haya descubierto que le haya sorprendido.

-Me sorprendió mucho esos temores de Elcano. Un hombre que es capaz de arriesgar su vida, de afrontar dificultades tremendas con los barcos que utilizaban en esa época para dar la vuelta al mundo, me sorprende que tenía que ser algo muy gordo para ese temor que vivió en su vida. Que un hombre de ese valor tuviera miedo me sorprende.

-¿Y usted no intuye nada?

-Yo he pensado que podía tener miedo a los portugueses que quisieran acabar con él, porque tenía unas conocimientos que el resto no tenía. O podía ser que como mantuvo relaciones con dos mujeres con las que tuvo un hijo y una hija con cada una. Lo mismo los familiares de estas mujeres pretendían lavar el honor de ella. También podría ser eso otro temor.

-En mente imagino que ya tiene lo próximo que quiere publicar.

-Un escritor si no está embarcado ya en otra obra, es cierto que está maquinando sobre ella. Me parece apasionante el siglo XVIII al que los historiadores le han prestado menos atención. Me atrae mucho el siglo XIX que está lleno de historias e intrigas. En las próximas semanas tomaré la decisión para ponerme a escribir para los dos próximos años.

-Para un escritor lo importante es que su obra se lea. Mantiene un encuentro con lectores. ¿Qué supone para usted ver cara a cara a esos lectores?

-Una obra es del autor mientras la escribe, pero una vez que se publica ya es algo compartido. Cada lector saca conclusiones particulares de la misma novela. Mantener el contacto con la gente me parece extraordinario. El trabajo de escritor es muy solitario, entonces la posibilidad de mantener un contacto con gente que lee tus obras es algo maravilloso.

-Usted es cordobés y conoce bien toda Andalucía. ¿Conoce Almería?

-Me encanta toda Andalucía y conozco todas la provincias. He estado en Almería porque tengo buenos amigos y he veraneado. También he dado conferencias.