El tenor Juan de Dios Mateos actúa en la iglesia parroquial de Zurgena

La iglesia Parroquial de Zurgena acoge este domingo, 7 de enero a las 19 horas un recital de canto y piano a cargo del tenor Juan de Dios Mateos que estará acompañado por el pianista Antonio López. Se interpretarán romanzas, canciones populares y villancicos. Colaboran Blas Díaz, Eduardo Lucas y el Ayuntamiento de Zurgena.

Nacido en Almería, Juan de Dios Mateos estudió canto de manera privada con Coral Morales y Carlos Aransay. Su formación se ha ido completando en masterclasses con Raina Kabaivanska, Roberto Scandiuzzi, Hedwig Fassbender, Ildar Abdrazakov, Luciana d’Intino, David Menéndez, Raúl Giménez o Jaume Aragall entre otros.

Se une al Ópera Estudio de la Ópera de París desde 2016 a 2018, cantando Les Fêtes d’Hébè, Owen Wingrave, Bastien et Bastienne, Reigen y The little match girl passion entre otros proyectos. Desde entonces ha cantado en teatros como el Gran Teatre del Liceu, la Deutsche Oper Berlin, la Ópera de Sidney, Ópera de Melbourne, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Petruzelli de Bari, Teatro Massimo Bellini de Catania, Ópera de Oslo, Theater Hagen, Teatro Campoamor de Oviedo Teatro de Innsbruck. También en festivales como Schloss Kirchstetten Klassik Festival (Austria), Ópera Clandestin en Paris o LittleOpera de Zamora destacando en el repertorio belcantista y mozartiano en óperas como Il Barbiere di Siviglia, L’Elisir d’amore, La Cenerentola, Don Giovanni, Il Viaggio a Reims, il Turco in Italia, La Cenerentola, L’Italiana in Algeri, La Resurrezione (Händel) o en repertorio español con El Caballero de Olmedo, La Dolores, La Araucana o Luisa Fernanda.

Ha trabajado, entre otros, con los directores Ottavio Dantone, Giacomo Sagripanti, Patrick Lange, Guillaume Tourniaire, Matteo Beltrami, José Miguel Pérez-Sierra, Nicholas Carter, Xu Zhong, Daniel Smith, Iván López-Reynoso, Michael Thomas, Toufic Maatouk, Hooman Khalatbari e Iñaki Encina.

Fue galardonado con los premios Plácido Domingo al mejor cantante español y el de la Fundación Ferrer-Salat en el 56º Concurso Internacional Tenor Viñas en 2019 y con el segundo premio del Concurso Internacional Hariclea Darclée de Rumanía en 2017 así como Artista Revelación en los Premios El Público de Canal Sur también en 2020.

En 2021 recibe los premios del Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Maestranza, ABAO Bilbao, Gran Teatro de Ginebra , Teatro Regio di Torino y premio a mejor video rossiniano en el Concurso Internacional SOI. En 2023 obtiene el Premio del Público en el Concurso Internacional de Lousada.

Antonio López, natural de Priego de Córdoba, inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con Carmen Flores, finalizándolos en el año 1978 con las máximas calificaciones y el premio extraordinario fin de carrera. Recibe clases de maestros como Dimitri Bashkirov, Christopher Elton, María Curcio, Rafael Quero y Rafael Orozco.

Ha sido galardonado en certámenes tan importantes como el concurso “Manuel de Falla” de la Universidad de Granada, premio “Tesorillo 1997”, Académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

Especializado en el repertorio vocal ha acompañado a grandes cantantes de la lírica, desarrollando una actividad concertística que le ha llevado a realizar actuaciones en importantes auditorios de Europa, América y Extremo Oriente, así como en toda la geografía española.