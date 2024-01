Juan Manuel Cidrón homenajea a la naturaleza en su nuevo disco ‘SLG3’

“Eso me sugirió mi particular planteamiento sobre la supuesta visión que de la tierra tendría un imaginario ser de otro mundo al descubrirla, desplazarse hasta ella y explorarla con admiración, desconcierto, esperanza y respeto, aunque todo ello queda abierto a la libre interpretación e imaginación de quien lo escuche”, explicaba.

Cidrón explicó el hecho de incluir el 3 en el título del disco. “Es un homenaje a la naturaleza y una denuncia social y natural. Se llama SLG3; porque un día al final del verano en el Barronal me quedé solo en la playa. Fue en el verano de 2016 y en ese atardecer me sentí extasiado, sintiendo la arena y el agua del mar. Salía la luna por un lado y por otro lado salía un planeta”.

Antonio Domene, llegado desde Alcóntar, explicó que es un fotógrafo autodidacta y que lleva unos diez años dedicado a la fotografía. Enrique Cabezón, diseñador del disco señalaba que “me llegaron los temas del disco de Juanma, con el respeto que le tengo y de repente me entregaron unas fotografías de Domene, que me sorprendió mucho. Yo puse mi granito de arena, ha sido un gusto trabajar sobre las fotografías de Antonio y abrazando el arte de Juanma Cidrón”.

‘El transportador de ángulos’ será su próximo disco

El músico ya tiene grabado su próximo disco, que es un CD e incluye un tema de 30 minutos y tres temas de diez minutos cada uno. “Es un disco que lo he hecho en mi línea drónica, está hecho en base a trances y a drones en cuatro líneas, una planeadora, una industrial, otra acústica y otra electroacústica. El disco se titulará El Transportador de ángulos”, explica. Cidrón va siempre por delante y mirando al futuro. “Intento ilusionarme con el futuro, pero no hago ningún plan, pero hago planteamientos. Me ilusiono con el futuro, tengo esperanza, no planeo nada, pero hago planteamientos”, subraya.