Juan Manuel Cidrón presenta este jueves su doble vinilo titulado ‘SLG3’ en Unicaja

Juan Manuel Cidrón presenta hoy jueves a las 20 horas en el Centro Fundación Unicaja de Almería su nuevo álbum, un doble vinilo que se titula SLG3. Se trata de una joya musical compuesta por cuatro temas. El disco incluye unas fotografías de Antonio Domene de Alcóntar que ofrecen una belleza añadida a este gran trabajo discográfico de Cidrón.

El disco número 18 en solitario de Cidrón es especial. “S, L y G suponen las percepciones que personalmente tengo de los estados de la materia que componen nuestro planeta en todas o casi todas sus formas, presencias y manifestaciones”, apunta el músico. “3 sugiere mi particular planteamiento sobre la supuesta visión que de la tierra tendría un imaginario ser de otro mundo al descubrirla, desplazarse hasta ella y explorarla con admiración, desconcierto, esperanza y respeto, aunque todo ello queda abierto a la libre interpretación e imaginación de quien lo escuche”, sostiene.

Cidrón tiene muchas palabras de agradecimiento para las personas que han apostado por este trabajo. “Gracias a Carlos Martín y Alejandro Martín de Vaste Editions por creer en esta aventura, a Andrés Noarbe de Rotor Geometrik Discos y a Iñigo Pastor de Munster por su apoyo y colaboración. A Antonio Domene de Alcóntar por cederme generosamente sus orgánicas fotografías y por supuesto a todos los habitantes de nuestro planeta que hacen de él un lugar digno en el que vivir”.

El formato también es importante para este disco. “Quería hacer un doble vinilo porque hasta ahora no lo tenía, puesto que significa un momento significativo en la carrera de muchos músicos del rock, jazz y la música experimental. Son cuatro piezas y son cuatro caras de unos 20 minutos cada uno. Todo es mejor que lo anterior y lo mejor está por llegar. Todos mis discos son dignos porque he puesto todo para que así fuesen”.

“Es un disco de música electrónica en estado puro. Lo he grabado entre los años 2017 y 2019 en el extrarradio de Almería”. Cidrón no quiere que haya confusión entre la música electrónica que él hace y otras músicas muy respetables. “Respeto que la gente se divierta, disfrute y baile, pero no respeto que se incluya la música electrónica de escucha con la música tecno de fiesta. Eso es una injusticia”.

“El disco se ha colocado en todo el mundo, ya que tiene una distribución muy buena, ya que se puede encontrar en distintos países del mundo”, apunta Cidrón.

El músico ya tiene grabado su próximo disco, que es un CD e incluye un tema de 30 minutos y tres temas de diez minutos cada uno. “Es un disco que lo he hecho en mi línea drónica, está hecho en base a trances y a drones en cuatro líneas, una planeadora, una industrial, otra acústica y otra electroacústica. El disco se titulará El Transportador de ángulos”, explica.

Cidrón va siempre por delante y mirando al futuro. “Intento ilusionarme con el futuro, pero no hago ningún plan, pero hago planteamientos. Me ilusiono con el futuro, tengo esperanza, no planeo nada, pero hago planteamientos”, subraya. De nuevo, este genio de la música electrónica vuelve a sorprender