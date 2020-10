Juan Pintor Borrás publica el libro ‘Mili de barra (manual del camarero titulado)’

Juan Pintor Borrás, natural de Alicún de Ortega (Granada), debuta en el universo literario con Mili de barra (manual del camarero titulado), obra publicada por la editorial almeriense Letrame. Mili de barra cuenta con un total de 64 páginas, donde se recopilan experiencias propias y anécdotas de compañeros de gremio.

Pintor Borrás es diplomado en Magisterio y licenciado en Piscopedagogía por la Universidad de Granada y un amante de la escritura desde joven. Sin embargo, todo esto lo ha podido conseguir gracias a su esfuerzo en el mundo de la hostelería, donde comenzó con 16 años para poder lidiar económicamente con sus estudios y ayudar en casa.

Mili de barra (manual del camarero titulado pretende ser una crítica social al mundo laboral. Con un lenguaje directo y cercano, Pintor Borrás cuenta sus experiencias en el sector de la hostelería, en el que comenzó a trabajar con apenas 16 años. Según la opinión del autor, la hostelería es “la mili del siglo XXI, ya que mucha gente ha tenido que desarrollarla en algún momento de su vida para conseguir algo de dinero”.

La trama del libro comienza exponiendo la situación laboral actual por la que atravesamos en los últimos años. Pintor indica que su libro puede ser de gran ayuda para numerosas personas ya que, “de un modo u otro la mayoría de los que estudiamos en universidades u otros estudios superiores antes o después pisamos la barra, trabajo que más abunda en nuestro país. Y que algunos, por la necesidad de pagar facturas, lo alargamos más de lo que debiéramos, por la imposibilidad de trabajar en algo relacionado a lo que hemos estudiado gracias a que la situación laboral no parece mejorar”. El gancho del libro, en su opinión, es que numerosas personas se identificarán con su trabajo.

Para exponer su proyecto, Pintor Borrás cuenta con el apoyo de los locales de hostelería de Granada, donde se presentará el libro en actos que permitan “echar una mano a un sector golpeado duramente por la pandemia”.

¿Quién no ha servido alguna vez una copa que no sea para sí mismo?, ¿Quién no ha trabajado en una barra alguna noche esporádica, o en alguna fiesta para sacarse un dinero extra? Algunos hasta lo habrán hecho a tiempo parcial para pagarse los estudios o ayudar en casa económicamente, cuenta la sinopsis.