Juanjo Puigcorbe elogia a Almería tras el estreno de la serie ‘Entre tierras’

El actor catalán Juanjo Puigcorbé ha elogiado a Almería y su rica gastronomía en una entrevista concedida a Mar Ramos y José Luis Villalobos en Onda Cero Almería, tras el estreno de la serie Entre tierras, cuya grabación tuvo lugar a finales del año 2022 en distintas localizaciones de la provincia almeriense.

El veterano actor dejaba constancia de la alegría que supone saber que el primer capítulo de la serie tuvo una gran aceptación, convirtiéndose en un estreno con una audiencia que hizo historia. “Realmente es para estar contentos”, subraya.

Puigcorbé estuvo hace unas semanas en Almería donde asistió al Festival de Cine. “Estuvimos en FICAL y nos dieron un premio a la mejor serie en el Festival por la belleza de los paisajes que se muestran en Entre Tierras. Toda la serie está rodada en exteriores, nada en plató y eso se nota, le da un valor añadido tremendo. Esas Salinas, la Almadraba, son unos lugares únicos”.

Puigcorbé destacaba la belleza natural del paisaje de la zona de Cabo de Gata y las Salinas. “El paisaje es un personaje más de la serie”, subrayaba. Puigcorbé interpreta a Ramón Cervantes, terrateniente manchego. Ambicioso, machista y despiadado. “Al final le coges cariño a mi personaje, que es un ser despiadado, que además lo hace por una serie de circunstancias. Al final se le toma cariño a ese personaje”. El actor catalán señalaba que “a medida que transcurra la serie este malvado aún es más despiadado y aún es más persona de lo que parece”.

Puigcorbé es uno de los actores que más personajes ha interpretado tanto en el cine como en la televisión. “Yo no he hecho la mili y sin embargo, he hecho papeles muy variados donde hacia de soldado, sargento, teniente, capitán, alférez, general, príncipe, rey, emperador y hasta Papa”.

El actor hace más de 40 años descubrió Almería en un viaje que hizo por Andalucía. “Recorrí Cabo de Gata y luego volví a la zona de Garrucha y luego a Agua Amarga”. Eso sí, Puigcorbé hasta hace año y medio no había rodado en Almería, peo si había estado como turista. Y critica lo mal conectada que está Almería.

El veterano actor cuando vino a rodar a Almería, llevaba tres años alejado de la profesión tras estar otros cuatro años dedicado a la política. “Cuando leí el guión no tuve dudas, porque me hizo ilusión que me ofrecieran este papel después de tanto tiempo”.

En cuanto a su etapa política, Juanjo Puigcorbé recordaba cuando tuvo lugar el rodaje que “es un mundo muy navajero, y no lo entendía, y estaba fuera de mi experiencia. Todos hemos vivido malos momentos, pero esto no lo había visto nunca. Cuando acabé esa etapa me alejé mucho, no era lo mío”.

En Almería disfrutó mucho de la comida. “Se come de maravilla en todos los sitios que estuvimos. En Almería se come muy bien” recalca el actor.