Judith Sánchez Villanueva se acerca al mundo del autismo en su obra ‘Tea-Doro’

“Tras mi formación en reiki y chi kung, se me ocurrió que a través de la fantasía se pueden trabajar aspectos también importantes para el desarrollo personal. El mundo de estos niños espaciales y especiales nos lleva a estar viviendo múltiples aventuras. Las diferentes formas de sentir y pensar que tienen estos dos chicos nos ayudan a vernos identificados en cada uno de ellos y analizar de la forma más objetiva posible, pero así mismo a descifrar quiénes somos y qué es lo que hace que nuestra identidad sea la que es y no otra.

“Lo escribí para mirar el mundo del autismo desde la perspectiva de madre, maestra y mujer, conectar con nuestro presente de adultos, y, además, por qué no decirlo, darle sentido al destino”, explica esta joven autora.

Siete libros publicados por esta joven autora

Judith Sánchez Villanueva (Almería-Barcelona. 1981). Decidió ser maestra y aprender de los niños y niñas, ya que no estaba especialmente interesada en crecer cuando era pequeña. Escribe para soñar y sueña para escribir. Lee a todas horas para seguir soñando. Ha estado siempre muy cerquita del mar y ya no podría vivir lejos de éste. Tras la primera aventura que fue publicar Andy: La Isla de Iris y dada la gran satisfacción que le produjo dar vida a Andy y poder compartirlo decidió continuar la aventura, para seguir soñando, dando vida a Andy: El lado Oscuro. Ahora, ya no puede dejar de escribir, finalizando la trilogía de Andy con Álex: El legado de Andy y naciendo por fin su tan deseado libro de cuentos para niños Érase una vez lo que esconde una biblioteca de cole… Después llegó otra obra inesperada para ella. Érase una vez un jardín, un oso y un hada llegó por sorpresa y trajo de la mano a Los bailarines del Espacio que dejó la posibilidad de viajar por el Universo de forma muy especial.