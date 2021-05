Judith Sánchez Villanueva: “La poesía fue mi primer inicio pero nunca las publiqué, me parecieron muy íntimas”

-Acaba de lanzar la obra El increíble mundo de Sara. ¿Quién es Sara y que mundo es ese tan especial?

-Sara es una niña que no existe en nuestro mundo pero sí en el suyo y eso será más que suficiente para ser.

-¿Cómo ha vivido estos meses tan duros con la pandemia?

-La pandemia ha supuesto un antes y un después en mi forma de vida … Ha sido un año muy duro en todos los aspectos y la obra nació durante la pandemia, aunque Sara ya estuviera entre nosotros…

-Usted es madre, maestra y mujer. Las tres facetas no resultan nada fácil. ¿Pero cual es la que más satisfacciones le produce?

-Sin dudar, ser madre es la que más feliz me hace sentir y a la vez la que más miedo me ha producido en muchos momentos. Aún así, la elegiría por enésima vez sin olvidar las demás facetas, que son parte de mí…

-Sara cree en los sueños. ¿Judith Sánchez también cree en los sueños?

-Por encima de la realidad, siempre serán los precursores de la realidad deseada…

-¿Qué le gustaría que opinaran los lectores de su obra cuando la hayan leído?

-Que no hay nada imposible de lograr. Que jamás debemos olvidar de dónde venimos y sobretodo hacia dónde vamos. Me gustaría que vieran que si una niña puede, todos podemos…

-Cuando publicó ‘Andy: La Isla de Iris”’, pensaba que seguiría publicando más libros y con ese éxito.

-Sinceramente, no. Lo hice por mí, sin pensar mucho, un verano difícil y diferente… Después no pude parar…

-Luego llegaría Andy: El lado Oscuro y Álex: El legado de Andy completando una trilogía. Podría haber continuado con esta saga en torno a Andy.

-Podría, pero llegó un momento en el que pensé que Andy ya había conseguido todos sus sueños… Si acaso es a Judith a quién le toca visitar la isla y todos los lugares dónde se desarrolla la trilogía.

-¿Ser maestra la dota de una sensibilidad especial o eso es algo innato en usted?

-Difícil resulta para mí contestar esta pregunta… Desde adolescente empecé con la docencia… creo que desde pequeña me gustó enseñar a mis amig@s, sobretodo si eran más pequeñ@s o veía que necesitaban mi ayuda de alguna manera… Aún así, con el tiempo, la docencia me ha dado lecciones a mí de paciencia, de más humildad si cabe, de sorpresas de todo tipo… de aprender….

-Intuyo que los libros de cuentos son una de sus pasiones. Aparte de escribirlos ha crecido entre ellos.

-Cierto, muy cierto… He crecido rodeada de libros, de cuentos, de hadas, de duendes, de leyendas, de… abuelos a los que me gustaba sentar en sus ratos libres y sacarles toda su infancia, juventud, adolescencia, etc.. escucharlos y vivir con ellos sus recuerdos y aventuras en infinitas ocasiones y nunca me cansé de escuchar…

-Tea-Doro, una obra fundamental en su vida. Es un libro especial dedicado a una persona especial. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo?

-Ufff… Mi persona especial, sí es Álex. La idea de escribirlo nació al mirarlo a los ojos una vez más y pensar… ¿A qué esperas? No existe nada mejor que compartir esa energía que nace del cruce de nuestras miradas, en un beso, en un abrazo, en un gesto… Y… saber que hay que encender esa “chispa” en la gente que aún no ha podido despertarse y verla… Y l@s que sí lo han hecho pudieran disfrutar leyéndome y viéndose en mis líneas.

-¿Qué ventajas le lleva cuando se deja llevar y disfruta con esa inocencia que tienen los niños?

-Todas, todas las ventajas. Yo no he crecido. No hay más que verme. Fue una decisión personal, no sabría decir cuándo opté por ella pero no me ha ido nada mal. Prefiero conservar esa inocencia a pesar de los ‘batacazos’; que me llevo… que con la experiencia, no es que sean menos, pero sí más llevaderos… Elijo a Peter Pan una vez más, para Wendy siempre tuve tiempo…

-¿Alguna vez soñó con quedarse siempre como una niña?

-Lo sueño siempre y me produce mucha tristeza ver cómo la gente decide hacerse mayor tan pronto en cada decisión que toman o no toman…

-¿Hay algún género literario en el que le gustaría probar?

-Sí. La poesía fue mi primer inicio pero nunca las publiqué, me parecieron muy íntimas… No lo descarto. Novelas de misterio, de terror y esotéricas también podrían estar en mis planes, quién sabe.

-¿Qué le reporta vivir cerca del mar, en un lugar mágico en la provincia de Almería?

-Todo. Libertad, aire, es todo lo que una chica acuario como yo puede necesitar. Una válvula de escape, un renacer, el motor para seguir volando.

-¿Cuales son sus próximos proyectos?

-Mis próximos proyectos son enfocar el Autismo desde el mundo adulto, darles voz, desde adolescentes hasta que forman parte de una sociedad adulta llena de contrariedades… Y el siguiente, seguir con Sara hasta que ‘crezca’; y quedarme tranquila de que ella podrá sobrevivir sin mí.