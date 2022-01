Julia Navarro presentó en Almería su última novela ‘De ninguna parte’

La escritora y periodista Julia Navarro presentó el pasado jueves en Almería su última novela De ninguna parte. Este acto estuvo organizado por Diario de Almería dentro del ciclo Diario de los libros. La autora fue presentada por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería.

Con un salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar repleto de público, respetando la distancia de seguridad y con mascarilla, María del Mar Ruiz hizo una semblanza de la escritora y destacó de su última obra que “es una novela de acción, vitalista, que está dividida en dos partes. En la primera parte se perfilan los personajes y la segunda parte es mucho más dinámica y se desarrolla en varias ciudades”.

La escritora Julia Navarro dejó bien claro de entrada que “para mi escribir es una gran pasión, creo que no sabría hacer otra cosa, aunque me hubiera gustado hacer otras cosas en la vida”. También dio a conocer su técnica a la hora de escribir una novela. “Son las historias las que salen a mi encuentro, son cosas que a mí me preocupan y terminan tomando forma poco a poco. Los personajes vienen en busca mía, no voy yo en busca de los personajes”, resaltó.

“Para mí el periodismo ha sido una gran pasión y esa gran pasión te exige las 24 horas del día. El periodismo me ha dado la herramienta para escribir mis libros. Sin la periodista que fui, sin la experiencia que tuve gracias al periodismo, seguramente no habría escrito ni una línea de mis novelas”, apuntó.

Haciendo hincapié en su última novela, Julia Navarro subrayaba que “las circunstancias son esa mochila que todos llevamos en la espalda. No es lo mismo nacer en Burkina Faso que en Nueva York; no es lo mismo nacer en una familia que te pueda facilitar una vida normal a alguien que nace en un campo de miseria en el sur de El Líbano. Esas circunstancias a veces gestionarlas es muy complicado”, dijo.

“A mí me interesa mucho la condición humana y siempre intento ponerme en la piel de los otros. Ese viaje al fondo de la condición humana es el ejercicio que intento hacer en todos mis libros”, dijo Navarro.

Habló del fenómeno del desarraigo. “El desarraigo va a ser una seña de identidad del siglo XXI. Los movimientos migratorios tan masivos a causa de las guerras, la violencia y la miseria están llevando a que mucha gente tenga que huír de sus países para buscar una vida mejor. En los últimos tiempos hay un gran desencuentro entre Oriente y Occidente, y me intento poner en la piel de esas personas que lo dejan todo en su mundo para ir a buscar algo mejor, a otro mundo. Esa es la reflexión de fondo de esta novela”.

Navarro habló de uno de los protagonistas de la novela. “Yo no justifico a Abir Nasr, pero si le acompaño en su recorrido vital. Qué pasa con un chico que sueña con ser ingeniero y que un día su vida se trunca y se convierte en un terrorista”.

La venganza también esta presente en la obra. “La venganza es un motor de la historia, entonces está presente en los personajes, está presente en el libro. La venganza es un motor horrible del ser humano”, precisó. Navarro también habló de los lectores. “Cada lector tiene que sacar sus propias conclusiones. Yo escribo un libro, cuento una historia y luego los lectores me dan su opinión sobre lo que he escrito”.

Explicó cómo se plantea dejar el periodismo y centrarse en escribir novelas. “Cuando yo empecé a escribir novelas, y ejercía el periodismo, me di cuenta que una de las dos cosas acabaría haciéndola mal, porque me levantaba a las cuatro de la madrugada, me ponía a escribir, me iba a trabajar, volvía a casa. No daba para tanto y tampoco tenía la energía mental para estar escribiendo una novela y estar haciendo periodismo activo. Si hubiese tenido 30 años no hubiera dejado el periodismo, porque lo he pasado muy bien en mi profesión de periodista”.

Como testigo de la España de la Transición, como joven periodista, Julia Navarro subrayaba que “fue un privilegio contar el fin de una dictadura, la llegada de la democracia y la elaboración de una Constitución. Eso fue algo apasionante”. Con respecto a la política, subrayó que “me interesa mucho, porque todo es política. Ahora bien ha cambiado mucho la política con el paso del tiempo, porque cada momento es distinto y responde a unas exigencias distintas”.

También habló de sus novelas. “Todas mis novelas son como los hijos. Son todos tuyos y los quieres a todos. Y cada libro responde a un momento de mi vida. Yo se cual es el libro que menos ha gustado a mis lectores, porque ellos me lo han dicho, que se titula Historia de un canalla. Es un libro que no gustó sobre todo a las mujeres, y sin embargo, pienso que es una de las mejores obras que he escrito, era una novela sobre la manipulación. Y la novela que más ha gustado ha sido Dime quién soy”.