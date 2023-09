Julia Navarro: "Me fascinan muchas mujeres que me he ido encontrando a lo largo de mis lecturas”

La escritora Julia Navarro presenta hoy jueves su último libro Una historia compartida en Almería. Será a las 20 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajamar en la Casa de las Mariposas. La actividad literaria se incluye en Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. La autora estará acompañada por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Almería.

-¿La obra que presenta en Almería se puede decir que está escrita debido a la pandemia?

-Durante la pandemia empecé a escribir este libro y lo terminé. Era una manera de escaparme, de viajar y también de recordar mis lecturas, recordar el cómo había llegado a muchas de estas lecturas. Fue una manera de salir de detrás de los cristales de las ventanas, en un momento que estábamos todos confinados.

-He observado que está escrito como si se tratara de un diario.

-Es como un libro de recuerdos, de lectura. La verdad yo no lo escribí ni siquiera pensando en publicarlo. De hecho, lo tenía guardado en una carpeta en el ordenador y ahí estaba. Un día hablando con mi editor de mi próxima novela, le comenté que tenía algo que había escrito en la pandemia, algo muy personal. Lo leyó, le entusiasmó y lo publicó.

-Rescata en su obra a muchas mujeres pero sin olvidar a los hombres.

-La historia no se puede contar a medias. La historia no se puede contar sin nosotras, pero tampoco se puede contar sin vosotros. Por tanto, si no, es una historia a medias. Durante siglos la historia la han contado los hombres y han obviado el papel y la relevancia de tantas y tantas mujeres cuyas aportaciones han sido claves en las matemáticas, el arte o la filosofía. Sin embargo, las mujeres han estado ausentes de la gran historia.

-En esa revisión de un grupo de mujeres muy interesantes en su obra. ¿Cual es la mujer que más le fascina?

-Me fascinan muchas mujeres de las que hablo, son las mujeres que yo me he ido encontrando a lo largo de mis lecturas y de todas he aprendido algo y me han dejado huella. Me interesan mucho las mujeres de la Generación del 27. Y también me interesan las mujeres científicas, mujeres que son unas grandes desconocidas y que sin embargo, sus aportaciones al mundo de la ciencia son fundamentales.

-Tras esta obra, en qué está trabajando ahora, Julia.

-Llevo tiempo escribiendo una novela y ya estoy en la fase final. En unos meses verá la luz. Quedan unos meses para terminarla y corregirla y luego entregarla a la editorial para que la publique.

-Creo que siendo una niña su gran sueño era ser bailarina.

-A mí me enseñó a leer mi abuela Teresa. Me hacía leer todas las tardes en voz alta y muchas veces no tenía ni idea de lo que leía. Fue ella la que me inculcó el amor a la lectura. Yo quería ser realmente bailarina, pero nací en una época en la que no había buenas escuelas de ballet clásico y tenías que irte fuera.

-¿Cómo se cruza el periodismo en su vida?

-Si yo escribo se lo debo a mi profesora de Literatura. Y eso que en el último curso quería hacer Física, aunque había hecho letras. Sin embargo, ella me dijo que lo que se me daba bien era escribir. A veces las cosas no son, lo que parecen, porque mucha gente piensa que como mi padre era periodista me había inculcado la idea, pero no fue así.

-Le tocó vivir una etapa muy interesante de España como fue la Transición. En un libro sobre el diario Pueblo la mencionan como una joven periodista que estaba allí trabajando.

-Yo estaba allí haciendo prácticas. Fue un periódico muy importante y eso que lo conocí cuando el periódico estaba en su etapa final. No conocí la etapa gloriosa, donde estaban grandes periodistas. Fue una escuela de periodismo y allí coincidí con otros jóvenes como Arturo Pérez Reverte.

-Aunque no han pasado tantos años, imagino que tiene una opinión muy particular sobre el periodismo que se hacía entonces y el que se hace ahora.

-Ha cambiado todo mucho. El periodismo se ha visto inmerso en un gran cambio tecnológico que ha cambiado todo y nos ha cambiado a todos.

-¿Su marido, el periodista y escritor Fermín Bocos es su primer lector?

-Mi marido es mi prueba del algodón, porque confío mucho en su criterio. Me fío de sus opiniones sobre mis libros. Es una persona por la que yo tengo un enorme respeto intelectual y admiración y por tanto su criterio es lo que a mí me da seguridad.

-Suelen venir a menudo a la provincia de Almería, concretamente, a la zona de Levante.

-Vamos cuando podemos porque tenemos familia. Hacemos escapadas siempre que podemos. Cuando más agradable es en invierno, porque en Madrid hace mucho frío y Almería es el paraíso. Un lugar único.