Julio Ruiz estrena su espectáculo ‘1993’ bajo la dirección artística de Daniel Doña

Una carrera jalonada de premios y con un gran futuro en el baile

A sus 25 años, Julio Ruiz lleva una trayectoria intachable. Nació en diciembre de 1993. Julio Ruiz realiza sus estudios de Baile flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez y de Danza Española en el Centro Andaluz de Danza. “Con ocho años entré en el Conservatorio de Danza de Almería y gracias a mis padres que siempre me han apoyado yo he viajado mucho para formarme con artistas de la talla de Antonio Canales, Farruquito, Manuel Liñán, Olga Pericet, Marco Flores, Pastora Galván, Daniel Doña, Fuensanta La Moneta, Rafael Campallo, Eva Yerbabuena, Rubén Olmo, Manolete, Antonio González y Guadalupe Torres”. “Tuve claro desde que tenía cinco años que mi vida giraría en torno al baile. Y en estos años me he perdido muchas cosas, porque vivo por y para esto. Todo mi tiempo prácticamente lo dedico a prepararme. Es una profesión muy sacrificada que requiere muchísima dedicación. Yo siento que empiezo a recoger ahora los frutos de este tiempo”. Está claro que Julio Ruiz nació para bailar. Ha impartido diferentes cursos en la provincia de Almería y Sevilla. A su vez inició un viaje hacia sus vivencias flamencas plasmándolas en su primer espectáculo llamando Retazos siendo estrenado en Almería en 2015.