Julio Visconti cumple hoy 100 años. Se puede considerar el gran maestro de la acuarela en esta provincia. Han sido muchos años de dedicación. Ahora vive tranquilo en su casa de Almería acompañada de su hermana y rememorando siempre que puede como ha sido su carrera como artista, siempre jalonada de éxitos.

Siempre expuso en la galería Argar, que era como su segunda casa, donde llegó de la mano de Cantón Checa y luego continuó de la mano también de la viuda del indaliano, Isabel Sáez. Lleva unos años que ya no expone, pero sus obras siempre están a disposición del público, porque ha pintado tantas acuarelas que nunca sabe decir el numero exacto de obras. Precisamente hoy desde las 10 a 12 horas se hará un homenaje a Visconti, en la plaza de las Velas, a pocos metros de su casa. Está organizado por la Agrupación Almeriense de Acuarelistas con la colaboración del Instituto de Estudios Almerienses. Precisamente el IEA lanza 250 ejemplares de la reedición de la biografía del acuarelista que publicó en 2019.

La Chanca es clave en la acuarela de Visconti. “Ahora La Chanca está muy cambiada. Suelo trabajar sobre apuntes que tengo desde hace muchos años que muestran como era La Chanca hace 50 años. De cualquier forma, para un acuarelista La Chanca es un tema fantástico que da mucho juego por el juego de colores que tenia hace años”. apuntaba hace seis años el artista.

Cuando cumplió 94 años, Visconti se quejaba de algunas dolencias en una entrevista en su casa con Diario de Almería. “Las cervicales me están dando problemas y llevo ya un tiempo sin pintar nada. Me atacan las cervicales y hay noches que las paso muy mal. Supongo que son los años los que pasan factura. Ya los huesos están mal”.

Visconti a lo largo de los años ha demostrado ser un maestro de la acuarela. El artista aseguraba que en Almería hay un gran nivel entre los muchos acuarelistas que hay en estos momentos. También defiende la técnica de la acuarela que siempre fue tratada como un arte menor. “Somos pintores por encima de todo, lo único que pintamos con agua. En las Escuelas de Bellas Artes no enseñan a pintar acuarelas”.

“Yo pintaba óleo antes de dedicarme a la acuarela e hice alguna exposición. Pero cuando descubrí la acuarela en Madrid, aprendí la técnica y desde entonces no la he dejado, porque es muy rápida. Yo no puedo tener una cosa entre manos mucho tiempo, porque me cansa y me llega a aburrir. La acuarela es muy rápida y es una técnica que me ha dado muchas satisfacciones”.

Visconti asegura que el lugar donde se vive marca un poco la forma de pintar. “Antes vivía en Madrid y pintaba con otros tonos distintos a ahora, puesto que vivir en Almería me ha hecho que mi pintura sea más colorista, y la influencia de la luz es algo que se aprecia en las obras”.

“Llevo muchos años pintando y eso se nota. También es verdad que un artista con el paso de los años o mejoras o te quedas estancado. Yo soy algo perfeccionista, y casi siempre que pinto un cuadro, al final no estoy del todo satisfecho con lo que he realizado” apuntaba el artista con motivo de una exposición en Argar.

Visconti es un gran acuarelista aunque también ha realizado óleo, escultura y grabado, pero tiene claro que donde mas a gusto se encuentra es pintando acuarela. El recordado pintor Juan Ibáñez, ya fallecido siempre fue un fiel seguidor de Visconti. “Cada vez me sorprende más Julio con su obra. Parece mentira, pero tiene una mano maestra para la acuarela, que aunque pasen los años hace realmente maravillas”. Por su parte, Carmen Pinteño explicaba que “es maravilloso que un hombre con tantos años haga estas acuarelas. Es fantástico. Creo ademas que está vivo porque trabaja mucho”, decía.