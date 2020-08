El Kanka y Coque Malla, dos artistas en plena forma este fin de semana en Cooltural Fest

El Kanka es posiblemente, uno de los mejores cantautores del momento, en un excelente estado de forma artístico y con giras de más de cincuenta fechas, como tantos son sus carteles de ‘entradas agotadas’. Cuatro discos dan fe de ello: su debut ‘Lo Mal Que Estoy y Lo Poco Que Me Quejo’, lanzado en abril de 2013, ‘El Día de Suerte de Juan Gómez’, publicado en abril de 2014; ‘De Pana y Rubí’, de noviembre de 2015, que es el que le abrió las puertas del circuito nacional e internacional en salas y festivales como Viña Rock o The Juerga’s Rock, y ‘El Arte de Saltar’, su cuarto disco y consagración definitiva.

Hay que recordar que los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumple minuciosamente con la normativa vigente. Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.

La programación del ciclo de conciertos y actividades de Cooltural Go!, organizado por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería sigue su curso, en lo que supone la adaptación de Cooltural Fest de este particular verano de 2020. Y lo hará este fin de semana con una doble cita de auténtico lujo, puesto que son, aunque diferentes, dos de los solistas más destacados del momento: El Kanka, en la noche del viernes, 21 de agosto, en una velada que contará con la apertura de la almeriense Lena Carrilero, y el sábado, 22 de agosto, con Coque Malla, que será preludiado por Antonio Álvarez. Ambas convocatorias son a las 21 horas y en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Gastromusical con María de Juan

Anoche también tuvo lugar la quinta de las seis citas de la Ruta Gastromusical, que cuenta con el apoyo directo del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en esta ocasión en la calle Antonio González Egea. Soul, Pop, Indie y R&B se reúnen bajo el nombre de la artista María de Juan. granadina nacida en Valencia, descubrió que quería cantar y escribir sus propias canciones cuando con 9 años se subió por primera vez a un escenario. Esa experiencia y el “criarse en los camerinos de los teatros de España” de la mano de su padre, hacen que con tan solo 22 años decidiera dedicarse 24/7 a su música.

Así precisamente se llama el disco que presentó anoche con una elegancia y energía que la convierten en un nombre propio muy a tener en cuenta de cara al futuro. María estudió el bachillerato musical en Londres y se especializa, en voz, en la Rockschool Academy, heredando la más pura tradición musical del soul. Recién terminados sus estudios musicales en Inglaterra, fue seleccionada por Brighter Sound para participar en “The Best Young Talents” del Reino Unido y trabajar con la banda Everything Everything en la creación y grabación de “Chaos to Order” en los estudios Blueprint de Manchester. De formación bilingüe, María, compone todas las letras de sus canciones junto con la música.

Tras disfrutar de AA Mamá, Villanueva, Fizzy Soup, La Trinidad y María de Juan, la última cita de la Ruta Gastromusical será con Ten Shots and K.O. el 26 de agosto en Plaza Manuel Pérez García. Un abanico de tendencias para compartir conversación, ampliar el espíritu de Cooltural Fest y saborear, aún más, la gastronomía de la ciudad.