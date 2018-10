Kiti Mánver: "Tengo buenos recuerdos de la provincia"

La actriz Kiti Mánver recogió el pasado miércoles el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) que le fue entregado en el Almería Western Film Festival (AWFF) en su octava edición, que se celebra en Tabernas.

Mánver que ha visitado en muchas ocasiones la provincia, e incluso hubo años que veraneó en Puerto Rey en la costa de Vera se mostró feliz de regresar a una tierra que descubrió en los años 70 cuando vino a rodar uno de los capítulos de la serie Curro Jiménez.

"Fue una sensación de mucha libertad estar en el Desierto de Tabernas', dijo la actriz

"Estoy muy agradecida y emocionada, volver a Tabernas después de tantos años es muy gratificante. Me acuerdo cuando me llamaron para hacer el trabajo en la serie Curro Jiménez y me preguntaron si sabía montar a caballo, con las ganas de trabajar que tenía dije que sí, pero no tenía ni idea. Luego resultó ser muy fácil y fue una sensación de mucha libertad estar en el Desierto de Tabernas. Lo pasé maravillosamente. Tengo muy buenos recuerdos de toda la provincia", subrayó la actriz .

Durante la gala, en la que se contó con la actuación de Jazz'ta Quartet, María Isabel Ana Mantecón Vernalte (Antequera-Málaga, 1953), conocida artísticamente como Kiti Mánver, recordó algunas de sus grandes producciones. Con un carácter muy abierto y dinámico, la actriz elogió el esfuerzo que hace Tabernas para tener un Festival que impregna a sus calles y a sus vecinos. "Me ha encantado ver la decoración, los personajes en las calles. Creo que lo estáis haciendo muy bien, que la gente tome como suyo este Festival", dijo.

La presidenta de ASFAAN, Loles Peña y el director del Festival, Juan Francisco Viruega hicieron entrega del premio a la actriz malagueña. "Celebramos el cine, los festivales, que creo que es algo muy importante para Andalucía, ya que somos una comunidad que tiene más de cincuenta festivales y muchas veces no los conocemos. Por eso es importante que los sigamos reivindicando, ya que sirven para que pueblos como Tabernas se impregnen de cine y lo vivan como lo estáis viviendo vosotros", subrayó la presidenta de ASFAAN, Loles Peña.

"Más allá de su vinculación al género western (o al cine de bandoleros, como es el caso de Curro Jiménez), las características del Premio ASFAAN pusieron rápidamente a Kiti Mánver en la terna de merecedoras de este reconocimiento en nuestro Festival. Es una de las pocas actrices andaluzas consagradas que aún no lo tenían, y nos parecía incomprensible. Su nombre está vinculado a la historia del cine español de las últimas tres décadas. Una de sus primeras incursiones cinematográficas fue en el western 'La banda de Jáider'. Es una de las intérpretes más queridas, y de las pocas que gozan de un prestigio unánime en cine, teatro y televisión", manifestó el director del Festival, Juan Francisco Viruega.

Tras varios papeles en la escena teatral, debutó en el cine con el personaje protagonista de Habla, mudita (Manuel Gutiérrez Aragón, 1973), junto a José Luis López Vázquez. Rápidamente se incorporó al grupo de cineastas y actores vinculados a la "comedia madrileña" de la transición, participando en títulos como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (Fernando Colomo, 1977),Ópera prima (Fernando Trueba, 1980) o Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Pedro Almodóvar, 1980). Rodó el episodio El destino de Antonio Navajo de la serie Curro Jiménez (TVE) en 1976. Durante los años ochenta y noventa destacó en personajes secundarios, versátiles y camaleónicos, como el de Todo por la pasta (Enrique Urbizu, 1991), por el que ganó el premio Goya a la mejor actriz de reparto.

Sus trabajos más célebres los que ha desarrollado junto a los directores Pedro Almodóvar (Mujeres al borde de un ataque de nervios, La flor de mi secreto, Los brazos rotos), Miguel Hermoso (La luz prodigiosa, Lola) o Alex De la Iglesia (La comunidad), y en las series de ficción para televisión Gran Reserva. El origen, Velvet o Las chicas del cable.