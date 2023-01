Nieves Gómez (Mary Nelux): “Mi escritura y el cine que intento hacer la mayoría de las veces tiene algo fantástico”

Hoy a las 11 horas presenta en la Escuela de Música de Roquetas su última novela titulada Lagon.

-Presenta su último libro Lagon en Roquetas de Mar. ¿De forma resumida que ha querido plasmar en esta obra?

-La vida misma, la lucha entre el bien y el mal, la reconciliación con nuestros seres queridos; la aventura de vivir; los sueños; la superación y el amor por los relatos, sobre todo las leyendas, que son una metáfora de la vida misma. Al final, todos somos héroes y heroínas si intentamos caminar con los bolsillos y el alma llena de valores (honradez, justicia, valor, humildad, amor).

-Hay mucha fantasía en sus páginas pero también hay emociones y sentimientos. ¿Cuanto hay de usted en estas páginas?

-Mucho. La preocupación por la valentía que siempre es una apuesta de elección de lo difícil. Por ejemplo, odiar es de cobardes, amar y perdonar es de valientes.

-La novela se centra en los inicios de este siglo, sobre el año 2000. ¿Ha pasado poco tiempo pero ha cambiado mucho la cosa?

-Sí. Mis personajes principales son más ingenuos que los jóvenes de ahora, quizás porque no existían los TIC.

-Usted aparte en su faceta como profesora en la universidad, siempre es una persona muy inquieta y que trabaja mucho por la cultura. En la vida hay muchas cosas vitales, pero la cultura es esencial. ¿Está de acuerdo?

-Sí, yo no piso la tierra apenas, suelo volar por encima del suelo: Lo terrenal me aburre, lo que está un poco más arriba me atrae y me siento yo misma. La cultura es el conocimiento y la experiencia de la vida a través de las diferentes expresiones artísticas. Y yo amo la vida, lo vivido y lo que está por venir, si Dios quiere.

-Es polifacética, ya que escribe guiones, dirige películas, escribe libros de distintos géneros. ¿En donde se siente más agusto y mejor?

-Me siento muy bien escribiendo y haciendo cine, siempre teniendo en cuenta la fantasía, que, como dije, es vivir un poco por encima del suelo, de la tierra y que no por ello deja de ser la existencia, la energía vital, la vida misma. La realidad supera la ficción, este es el relato que yo quiero escribir y dirigir cinematográficamente.

-Sé que es una gran lectora aparte de escribir. ¿Para usted que significa plasmar en unas paginas una idea, es decir, escribir?

-La expresión de mis pensamientos y sentimientos a través de la estética de las palabras, de la voz escrita.

-Imagino que no descansa un momento. ¿En qué está trabajando ahora?

-Ja, ja, ¿Cómo lo sabes? En un relato cinematográfico sobre la muerte y desaparición de unas chicas, pero con una leyenda fantástica. Mi escritura y el cine que intento hacer la mayoría de las veces tiene algo fantástico, algo mío, en lo que creo y siento, si no, no disfrutaría haciendo cine.

-Presenta la obra en Roquetas, su tierra. ¿Cómo se siente?

Me siento muy feliz, ya que llevo a Roquetas de Mar en mi corazón. Roquetas es mi raíz, mis antepasados, los cuentos de mi abuela, de mi madre y de mi padre; los momentos felices; la naturaleza, el sol, el viento, el mar, los barcos, la arena,…mi propio yo. La amo y me gustaría que los de allí también me amaran al menos un poquito más.