Liborio López da el toque práctico en el cierre de la muestra de guitarras ‘Eléctricas’

Ya lo cantaban los Stones, “lo sé, es solo rock and roll, pero me gusta”. El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ ha cerrado su particular capítulo de distorsión electrificada con la clausura de la exposición Eléctricas. La última metamorfosis de la Guitarra, con un evento que contó, por supuesto, con una clase práctica en directo a cargo del guitarrista almeriense Liborio López.

El evento se enmarcó dentro del amplio abanico de actividades que viene desarrollando desde el pasado martes el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Un programa que se extenderá hasta el sábado, 22 de mayo.

“Cerramos esta exposición Eléctricas. La última metamorfosis de la Guitarra, que lleva con nosotros desde finales del mes de diciembre y que dadas las circunstancias especiales de este año y también por el increíble interés que ha suscitado, hemos prorrogado su estancia en dos ocasiones. Terminábamos el 1 de abril pero seguiremos hasta el 23 de mayo, que le decimos adiós”, apunta el concejal delegado del Área, Carlos Sánchez, que quiere “agradecer a su comisario, Carlos González, y especialmente a Ricky de SteelEdge Guitars, propietario de las 22 históricas guitarras que han formado la muestra”.

Guitarras de nombres tan incontestables como Agnus Young de AC/DC, Brian May de Queen, David Gilmour de Pink Floyd, Noel Gallagher de Oasis, Eric Clapton, George Harrison de The Beatles, Van Halen, Bono y The Edge de U2, Joe Satriani, Mark Knopler o Richie Sambora. Son un total de 22 históricas guitarras las que han protagonizado la muestra, muchas de ellas, firmadas por sus protagonistas.

Carlos Sánchez añade que “ha sido una exposición que también nos ha permitido acercarnos a otro tipo de público y también más joven, que gracias a ella han visitado por primera vez este museo, por lo que también debemos felicitarnos. Ricky nos contaba que su colección de guitarras es mucho más amplia, así que no sería extraño que dentro de un tiempo realicemos una segunda parte”, avanzó.

El acto terminó con una sesión de virtuosismo y técnica a cargo del guitarrista almeriense Liborio López. Guitarrista y musicólogo almeriense de amplia trayectoria y formación autodidacta, actualmente participa en los proyectos Fome de Ritmo, junto a la cantante Ruth Becerro, y de Juanma Cidrón, en un proyecto de música y cine de vanguardia de los años 20 del pasado siglo, Liborio López hizo las delicias de los asistentes que se fueron con las pilas bien cargada de intensidad eléctrica y didácticas explicaciones sobre la evolución de las guitarras amplificadas.

La ciudad de Almería sigue celebrando por todo lo alto el Día Internacional de los Museos. Para finalizar la programación, el sábado 22, a las 11:30 horas en el Teatro Apolo se proyectará el estreno en nuestra ciudad del documental José Ángel Valente. Escribir lugar, realizado por el cineasta gallego José Manuel Mouriño, que ha contado con el apoyo y participación del Ayuntamiento para profundizar en la vida y la obra del poeta José Ángel Valente. A continuación de la proyección se celebrará un coloquio con el director del documental, Ramón de Torres, Isabel Giménez Caro, Raúl Quinto y Matilde Sánchez.