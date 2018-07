Libre Albedrío cumple cuatro años con un catálogo de 33 libros bien ilustrados

La editorial almeriense Libre Albedrío ha cumplido ya cuatro años. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, de muchos éxitos y sobre todo, de recibir el reconocimiento del sector editorial y de los lectores a una editorial que comenzó de la mano de Gema Sirvent y Vicente Cruz y se ha convertido en un referente a nivel nacional.

El 17 de mayo fue el cumpleaños de una empresa que es conocida en toda España. "Tengo la sensación de que ha pasado más tiempo, porque no paramos ni un momento. Han sido ya 33 libros en catálogo, 33 proyectos que han salido adelante y los que hay ya preparados para la próxima temporada", sostiene Sirvent.

"Los objetivos que nos marcamos se han cumplido en estos cuatro años con creces, yo no me imaginaba que fuese todo tan rápido. El trabajo ha sido agotador, cuatro años sin vacaciones y sin parar, pero la sensación que tengo es que se ha hecho un buen trabajo y los resultados están ahí".

"Nuestro objetivo era sacar diez libros al año, que es lo que el mercado te pide como un mínimo. Yo no quería sacar diez libros de cualquier forma, sino que quería sacar libros de mucha calidad. No quiero saturar el mercado, sino que quiero aportar algo distinto y que te diferencie", sostiene Gema Sirvent.

Entre los autores de Libre Albedrío, hay algunos que han repetido. "Pedro Mañas es, probablemente, uno de los mejores escritores que tenemos en España y es una persona encantadora, es un gusto trabajar con él. Por eso tenemos varios proyectos para el futuro y con Roberto Aliaga, nos pasa algo parecido", cuenta la editora Gema Sirvent.

"Vivir de la cultura es difícil en general. Lo que pasa es que esto engancha, si te gusta tanto como me gusta a mi, no puedes evitar ser editor. Ya te buscas la vida para vivir de esto, y haces lo que tengas que hacer. No hay horarios cuando te pones a trabajar porque estás feliz", apunta.

Sirvent sostiene que "el objetivo era crear una editorial con un catálogo de referencia", al tiempo que destaca algunos de los premios y menciones que ha recibido la editorial en este tiempo. "Lo más increíble ha sido la Mención Especial en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. No me esperaba que tuvieran en cuenta a una editorial pequeña del Sur de España, frente a editoriales de todo el mundo especializadas en literatura infantil. La obra que obtuvo la mención fue Dos caminos de Raúl N Guridi, autor e ilustrador sevillano, un autor genial".

Para Libre Albedrío tan importante es el texto de la obra como las ilustraciones. "Nosotros hacemos álbum ilustrados, es un género literario perfecto para introducir a los niños en la literatura, pero también para que los adultos encuentren segundas lecturas. Hay gente que dice que cómo puede costar un libro 15 euros si tiene muy poco texto, pero hay que darse cuenta que se están llevando una pequeña obra de arte a casa. El arte no solo se ve en los museos, sino también está en los libros. Buscamos en nuestros libros que haya un diálogo entre la ilustración y el texto".

Ahora Libre Albedrío junto a otras 21 editoriales independientes de España se han unido en la Asociación ¡Álbum!. "Estamos con editoriales como Juventud que lleva 90 años, editoriales muy potentes como Tres Tristes Tigres de Sevilla que hacen cosas muy bonitas. Vamos a empezar a mover el Álbum ilustrado. Estamos montando la Semana del Álbum Ilustrado que se celebrará en noviembre. Estoy ya trabajando para celebrarlo en Almería".