Lluís Rodríguez Lago habla del concepto del 'amor prohibido' en 'Tal como sucedió'

Tal como sucedió es la historia de un chico joven que se enamora perdidamente de otro y de cómo este deberá superar y gestionar diversas situaciones relacionadas con su identidad sexual, el amor, sus amigos, la familia o el trabajo. La música también tiene gran peso en la novela.

Pau, el protagonista, tiene un don especial que le hace vivir prácticamente en un musical: “canciones que ha oído, ni que sea una vez, se reproducen en su cabeza como dándole señales de lo que le va a pasar o enviándole mensajes”, explica Rodríguez. La obra aborda contenido LGBTI y transcurre en el año 2007. “Si algo me gustaría es sensibilizar a las personas que quieran leer el libro y acercarlas a la realidad de un chico joven y gay que tiene que vivir en sociedad y desarrollarse plenamente como persona y ciudadano”, añade su autor.

Publicada por Círculo Rojo Grupo Editorial, esta es la primera obra de Lluís, cuya idea surgió hace mucho tiempo a través de su blog, pero que tardó en elaborar con la forma que tiene ahora. “Supongo que ha tenido que ver el hecho de que, hasta hace relativamente poco, no me he visto suficientemente fuerte como para escribir una novela sobre un chico que se enamora perdidamente de otro chico”, confiesa Rodríguez.

Dirigido a cualquier tipo de público, pero sobre todo enfocado a jóvenes y personas que vivieron su veintena en la época de 2007, ‘Tal como sucedió’ explora en las relaciones entre personas con un tono fresco y acompañado siempre de música como forma “casi terapéutica de superar las situaciones que te presenta la vida”.

Tal como sucedió narra principalmente el primer amor de Pau, un chico homosexual de veintiún años con muchas ganas de enamorarse y con la rara habilidad de poder oír canciones en su mente, que, de algún modo, le hablan o le envían mensajes sobre los sucesos de su vida, pero también habla del modelo de amor romántico en el que la sociedad nos hace creer fervientemente y contra el que cuesta tanto luchar.

Es una novela sobre la magia del enamoramiento, pero también sobre el miedo a sentirse diferente, sobre la tristeza, el rechazo y la amistad, que pretende reivindicar que cuando uno es joven e inexperto, se enfrenta a la vida con las herramientas que tiene.

Lluís Rodríguez Lago (Barcelona, 1985). Maestro de Educación Primaria y psicopedagogo, Lluís ha vivido la mayor parte de su vida en el Maresme, con el mar a dos pasos. Su inquietud por la literatura lo llevó a crear el blog Del amor y otros demonios en el año 2006 y a cursar estudios de comunicación y periodismo. La música siempre ha formado parte de su vida y de su trabajo, pero también ha sido para él una forma de expresar y canalizar emociones prácticamente terapéutica.