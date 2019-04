Loli Muñoz presentará su nuevo disco ‘Ven a mí’ el 14 de mayo en el Teatro Apolo

Loli Muñoz es profesora de inglés, nacida en Tabernas y tiene una verdadera pasión por la música, y desde niña ha compuesto canciones. Con 11 años compuso su primera canción, ya han pasado 38 años.

Muñoz verá ahora realizado otro sueño. Después de ver editado su disco Ven a mí y haberlo presentado en enero en Tabernas, su pueblo natal, con gran éxito, ahora lo hará en Almería, concretamente en el Teatro Apolo el día 14 de mayo a las 20:30 horas.

“Vuelvo el 14 de mayo al Apolo, lugar donde hice mi primera actuación como cantautora, ganando un concurso junto con otros artistas. Es por lo tanto un teatro especial para mí, más aun cuando parte de lo recaudado con la venta de entradas será destinado para la investigación sobre el cáncer que donaré a la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, para luchar contra una enfermedad que muchas personas padecen o han padecido incluida yo” apunta la artista.

“Aquí estoy después de haber sufrido un cáncer de riñón hace un año y medio cumpliendo mis sueños y ahora quiero que esto sirva para ayudar porque esta enfermedad es cruel por las secuelas que deja tanto físicas como emocionalmente”.

“Quiero transmitir fuerza y esperanza con la canción Amor del tinto, que dediqué a mi ejército vestido, el que lucha a mi lado para vencer, ellos son todos mis seres queridos incluidos el personal sanitario. Me gustaría poder revivir de nuevo la emoción que supuso estrenar el disco Ven a mí en mi pueblo, Tabernas, con mi gente querida, para que mi actuación llene de esperanza y fuerza a todo el que lo necesite” afirma Loli Muñoz.

“Es lo menos que puedo hacer para agradecer el que aún estoy viva y con ganas de hacer disfrutar a los demás junto con los grandes músicos que me acompañan Diego de Haro, César Gutiérrez, Tete Aguilera, Chema Alonso y Porlán”, sostiene.La historia de Loli Muñoz es la historia de una mujer que ilusiona y que las adversidades la han hecho más fuerte.

“Nunca me pude dedicar a la música pues tuve que trabajar desde edad temprana. Pero seguí escuchando a mi abuela y a mi padre. Me gustaba oírlos cantar. Y así fui creciendo siempre teniendo un espacio en mi vida y en mi corazón para la música”, sostiene Muñoz.

En 2006 ganó un certamen de cantautores que se celebró en Almería, tras grabar en una grabadora y como micrófono el hueco de una escalera. Sorprendentemente salió elegida y grabó una canción que llevaba por título Solo queda esperar, que vaticinaba lo que sucedería después.

“He pasado por un grupo de Rock, por un grupo de folclore, por un coro rociero, en solitario con canciones para galas benéficas donde nunca he cobrado por actuar. Mis canciones al final iban a parar a un cajón. Pero mi vida cambió cuando conocí al productor musical Jesús Yanes. Me apunté en su academia de canto y me escuchó quedando en que pronto grabaríamos mis canciones”, cuenta con orgullo Loli Muñoz.

Pero la vida de Loli se vio truncada porque fue diagnosticada por un cáncer de riñón en estado avanzado. Había que operar urgentemente, se estaba muriendo. “Aquella noticia hubiese tumbado a cualquiera, pero yo tenía pendiente cantar mis canciones”. Loli Muñoz es un ejemplo de bondad, de corazón y de talento.