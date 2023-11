Lorenzo Silva y Noemí Trujillo traen sus últimos libros a Almería

El escritor Lorenzo Silva presentó el pasado jueves en el Museo Arqueológico de Almería su última novela titulada Púa. En el mismo acto, su esposa, la escritora y poeta Noemí Trujillo daba a conocer su ensayo La maternidad era eso. Este acto literario conjunto se incluía en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

Ambos autores estuvieron arropados por el redactor jefe de Diario de Almería, Iván Gómez y la Vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, que hizo la presentación de los dos escritores.

Lorenzo Silva subrayó que “yo me inspiro en personas y situaciones que han existido. He querido contar una historia más universal, ya que la guerra sucia contra el terrorismo no solo se ha dado en épocas recientes a nosotros, se ha dado sin hacer muchos esfuerzos, sin salir del último medio siglo y de Europa Occidental”.

Silva fue tajante al asegurar que “si hablamos de la guerra sucia que llega al extremo del crimen, el secuestro, la tortura o el asesinato extrajudicial creo que en nuestro país se prolongó con cierta normalidad hasta mediados de los años 80”. También aseguraba que “a partir de finales de los años 80, los procedimientos policiales y judiciales cambian, ya que cuando se detiene un comando de ETA, los detenidos los trasladan a la Audiencia Nacional, donde lo primero que se hace es un examen forense. Se le dio un tratamiento médico eficiente para que no denunciaran, porque si no de otra manera, tanto policías como guardias civiles se podían ver imputados. Claro está que luego las causas se archivaban, no llegaban a nada”.

Con respecto al protagonista de la novela, Púa, el escritor Lorenzo Silva apuntó que “a lo largo del libro lo que más desea Púa es hacer el mayor daño posible a los demás. Y además no solo lo desea, si no que lo aplica”.

Silva comenzó a escribir novelas con intriga policíaca influenciado por las lecturas que hizo de Raymond Chandler. “Leí sus libros en mi adolescencia, y así como con otros autores muy estimables, ninguno de esos libros me hizo pensar yo quiero hacer esto. Cuando leí El largo adiós lo primero que pensé al cerrar el libro era que a lo largo de mi vida me gustaría escribir algo parecido. En esa novela no solo vi una obra con intriga y misterio, sino por encima de todo lo que vi fue literatura. No hay que olvidar que el corazón de la literatura está en la poesía”.

El autor de ‘Púa’ confesó que comenzó a escribir la novela en tercera persona, pero al final optó por hacerla en primera persona. “A mí me interesaba que el lector percibiera que Púa no es un verdugo carente de conciencia, sino que es verdugo pese a tener conciencia y tener escrúpulos”.

A preguntas del público, Lorenzo Silva también habló de la situación política que vive España en este momento. “No es un momento cualquiera. El calibre histórico de lo que tenga lo veremos con el tiempo. No es un momento cualquiera porque tiene algunos aspectos que son muy anómalos. Es anormal que la mayoría que se ha construido con vocación de permanencia está formada por personas que por la mañana, por la tarde y por la noche dicen detestar el país al que van a contribuir a gobernar. Tengo muchas dudas porque este tipo de operaciones tan precarias, entre personas tan poco convencidas de lo que están haciendo, que se fían tan poco entre sí, y que en algunos casos la historia reciente lo dicen, no son de fiar, no suele terminar bien”.

Noemí Trujillo, que ha escrito una excelente obra sobre cómo la literatura ha abordado la maternidad a lo largo del siglo XX, subrayó que “cuando llegué hace años a Almería me enamoré de esta tierra. Cuando vengo a Almería me encuentro muy bien y me gusta mucho su luz. Recibo la hospitalidad de mucha gente y me siento feliz cuando estoy aquí”.

Trujillo contó como surgió la idea de escribir ese ensayo en torno a la maternidad en la literatura. “Este libro es la obra de una estudiante de Humanidades. Yo llego muy tarde a la Universidad, tengo 38 años y dos hijas y resulta muy difícil la conciliación con un trabajo remunerado como es la escritura. Estoy con chicas de 18 años y cuando llegan las dos de la tarde estoy mirando al reloj porque tengo que ir a recoger a mis hijas al colegio”.

“En las diferentes lecturas que he realizado a lo largo de la carrera yo fui tomando notas y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que cuando leía intentaba responder a una serie de preguntas. Me hice dos preguntas: ¿Cómo era ser madre? y ¿Seríamos distintos si hubiéramos nacido de otra madre?. Intenté responderlas y así nace este ensayo”, subrayó Trujillo. La autora de La maternidad era eso leyó el poema titulado Yo no tengo soledad de Gabriela Mistral, y luego apuntó que “es el poema de una madre con un niño en brazos. Gabriela Mistral idealiza mucho la maternidad, ya que cuando tiene el niño en brazos ya no siente soledad”.

Trujillo subrayó con respecto a su obra que “hay libros muy conocidos del siglo XX, pero mi propuesta es que nos fijemos en esas grandes obras y veamos otro enfoque, y miremos si esta presente la madre, si tiene voz propia. Vamos a fijarnos en lo que sucede porque esta propuesta sobre la maternidad yo no la había encontrado en ninguna obra. La maternidad ha sido un tema incómodo para el feminismo, es uno de esos temas que no se quiere tratar porque parece que está cargado de ideología. Como tema literario el tema de la maternidad pensé que era un tema virgen a explorar”. La próxima cita con Diario de los libros será el 14 de diciembre con Carmen Mola.