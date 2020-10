Lorenzo Silva presenta la obra ‘El mal de Corcira’ con ETA como telón de fondo

El escritor Lorenzo Silva presentó el pasado miércoles su novela El mal de Corcira en un acto que tuvo lugar en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. El escritor participaba en Diario de los Libros, ciclo que organiza Diario de Almería. Silva estuvo arropado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL, María del Mar Ruiz y por el director de Diario de Almería, Antonio Lao. La presentación corrió a cargo de Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros.

Silva habló de su última novela que tan buena acogida ha tenido entre los lectores y también explicó los vínculos que tiene con la provincia de Almería.

El escritor inició su intervención hablando de la situación que vive el país en los últimos tiempos. “En estos últimos meses he tenido la oportunidad de encontrarle una nueva dimensión a la escritura y a la lectura. Para mi siempre ha sido muy importante leer y muy importante escribir. En estos tiempos hemos podido comprobar que se puedan llegar a convertir en artículos de primera necesidad”, subrayó.

También dejó clara su postura en torno al desconocimiento que hay entre los jóvenes de lo que ha significado la banda terrorista ETA. “Las personas más jóvenes no es que no sepan quien fue Miguel Ángel Blanco, ni siquiera saben lo que realmente representó la convivencia diaria de una organización que logró extorsionar de forma exitosa durante décadas a la sociedad vasca de manera muy directa y a la sociedad española. Quienes no han vivido con eso y lo ignoran, corremos el riesgo que no valoren el logro comunitario de habernos librado de esa extorsión”, aseguró.

“Este libro no diría yo que es una manera de contar la historia de ETA, realmente es un libro más modesto, ya que cuenta la peripecia individual de uno de esos servidores públicos que estuvieron allí” explicó Silva.

A lo largo de la noche también habló de Bevilacqua, que protagoniza parte de sus novelas. “Es un personaje complejo, que además lleva 25 años conmigo y ha evolucionado en este tiempo. En estos años, no sólo el autor ha ido viviendo cosas, sino que el país donde Bevilacqua trabaja también ha ido evolucionando”, aclaraba Silva.

“Yo no me quería recrear en los aspectos macabros de la muerte, no lo hago nunca, pero tampoco me gusta ese recurso permanente al eufemismo que hace que olvidemos lo que es matar a traición y hacerlo causando el mayor dolor posible. Eso ha sucedido” explicó el autor.

“Para mí hay muchas infamias en la historia de ETA, pero la principal, es la frialdad con la que aceptaron la justificación de infligir sufrimiento a los más inocentes y los más débiles. ETA mató a más de 20 niños y no fue precisamente por accidente”, apuntó el autor de la novela, de la que subrayó que “en esta obra hablo de esa indiferencia que alguien es capaz de sentir en un momento dado respecto de sus propios vecinos, esa indiferencia tan extrema que le lleva a pensar que les puede disparar, que los puede matar, que los puede exterminar y que puede suprimirlos de la comunidad”.

Fue un acto donde los asistentes llevaron mascarilla y guardaron la distancia de seguridad.