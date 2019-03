El espectáculo ‘We Love Queen’ de Yllana llega al Maestro Padilla

Nunca se ha apagado su imponente legado, ni jamás podrá olvidarse su influencia en la historia del Rock por más que pasen los años. Pero en un año en el que parece que la ‘Queen-manía’ se ha desatado gracias a la excelente película Bohemian Rhapsody (ganadora de cuatro premios Oscar), el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha incluido en su ‘Invierno Cultural’ el espectáculo teatral y musical We Love Queen, de la reputada Producciones Yllana. La cita será hoy domingo, 3 de marzo, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica banda Queen, que ha montado toda una catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. Uno de los asistentes será invitado cada noche a subir al escenario para consumar con su presencia la original ceremonia.

Una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido del espectáculo y diversión de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y rebosante de energía, y que pretende emocionar y entretener de principio a fin.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriacultura.com y también lo estarán en la propia taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de 24 euros para el patio de butacas y de 20 euros para la zona del anfiteatro.

Como suele ser habitual en los espectáculos del Auditorio, se contará con servicio gratuito de ludoteca para niños de entre 3 y 12 años, realizando reserva previa en el teléfono 950 089 298.

En We Love Queen, Yllana y Barabu-Extresound hacen un homenaje a la música de Queen teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente “que sería un sacrilegio tocarlas”, explican desde las compañías.

“Y de ahí viene precisamente la idea de una ceremonia religiosa; porque ¿qué mejor manera de enfocar nuestro respeto a una banda como Queen, cuyas canciones alcanzan casi siempre la categoría de himno, que a través de una liturgia emocionante y espectacular?”.

La relación de Yllana con los espectáculos musicales viene de lejos: Avenue Q (premio Max al mejor musical 2010), Hoy no me puedo levantar (2014) o The Hole (2012). Han creado y dirigido espectáculos musicales de éxito internacional como Rock and Clown (2001), Pagagnini (2007) en coproducción con Ara Malikian, Sensormen (2008) o Malikianini (2014), con la Orquesta Sinfónica del Vallés.