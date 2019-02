Luar na Lubre llenará este viernes el Auditorio de El Ejido con su disco 'Ribeira Sacra'

La música celta de Luar na Lubre, el grupo de referencia del folk gallego, llenará este viernes el Auditorio de El Ejido, a partir de las 21:30 horas, con la presentación de su último trabajo musical dedicado a la ‘Ribeira Sacra’, cuya grabación ha contado con destacados artistas como Víctor Manuel, Ses, Nani García o Marisa Valle Roso, entre otros.

La banda liderada por Bieito Romero aterriza en El Ejido con parte de su nuevo trabajo discográfico con el objetivo de poner en valor, a través de la música, la riqueza histórica, etnográfica, natural y monumental de Galicia.

‘Ribeira Sacra’ incluye 26 temas que provienen de composiciones propias, música tradicional y melodías. Sobre el concierto, Romero ha destacado que “hay una gran presencia de nuestros orígenes y para el grupo supone un proyecto muy especial, ya que comenzamos a grabarlo el día en que los fuegos hicieron estragos en Galicia, en octubre de 2017, y el hecho de estar en un territorio con tan alto valor nos hizo comenzar a trabajar en este proyecto”. Para ello, “fuimos a las aldeas a hablar con las gentes, recogimos el sonido del viento, carros, campanas y también imágenes de nevadas o amaneceres, de tal forma que entremezclamos la música con el ambiente natural de la Ribeira Sacra”. Este disco recoge también las letras y hechos de personajes históricos, como ‘Romasanta’, y de leyenda, como los ‘Felos de Maceda y Esgos’.

A lo largo de su carrera, Luar na Lubre ha vendido más de 350.000 ejemplares con sus 16 álbumes, que han cosechado dos Discos de Oro, 9 Premios de la Música y otros reconocimientos, dentro y fuera de Galicia. En sus más de 30 años de trayectoria, el grupo ha ofrecido más de 1.500 conciertos en más de 30 países, donde ha participado en festivales destacados en la música folk, en los que la banda actuado junto a artistas internacionales, como Mike Oldfield, The Waterboys, el legendario grupo The Corrs o Bob Geldof, y españoles, como Luz Casal, Pedro Guerra, Diana Navarro, Marisa Valle Roso, entre otros.

El proyecto musical se basa fundamentalmente en las músicas de raíces gallegas, por lo que dedican particular atención al estudio de los principales cancioneros gallegos, así como al trabajo de campo que les proporciona un profundo conocimiento sobre la realidad musical gallega que se tiene revelado determinante en sus propias composiciones.

Tras estrenarse en el mercado discográfico con O Son do ar (1988), Luar na Lubre ha publicado Beira Atlántico (1990); Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999); XV Aniversario (2001); Espiral (2002); Hai um paraíso (2004); Saudade (2005), Camiños do fin da terra (2007); Ao Vivo (2009); Solsticio (2010), Mar Maior (2012); Torre de Breoghan (2014), Extramundi (2015), XXX Aniversario (2016) y Ribeira Sacra (2018).

Las entradas para asistir a este concierto, que tendrá lugar el viernes 22 de febrero, se pueden adquirir en https://www.unientradas.es/janto/# y en las taquillas del Auditorio, el mismo día de la actuación.