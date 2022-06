Lucrecia Parra presenta su poemario 'La orilla de la memoria' en Cuevas del Almanzora

La escritora Lucrecia Parra presenta mañana viernes 17 de junio su último poemario titulado La orilla de la memoria en el Palacete de García-Alix de Cuevas del Almanzora a las 20:30 horas. En abril esta obra ya se presentó en el Teatro Villa de Huércal Overa. Esta obra ha sido editada por Arráez Editores y ha sido patrocinada por el Ayuntamiento de Huércal Overa.

En el acto participan Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas del Almanzora; Javier Irigaray, poeta y la autora de la obra, Lucrecia Parra.

El poemario consta de 39 poemas que están ilustrados por la propia Lucrecia Parra. “Este libro se ha publicado ahora, pero la obra ya estaba escrita desde hace un tiempo”, confiesa la autora, la cual asegura que “transcurrido este tiempo nunca me he planteado cambiar ningún poema. Escribir es para mi una vocación desde niña y no hay un solo día en el que escriba algo. Para mi es una necesidad, no es fruto del ocio o un entretenimiento, por eso encuentro algún momento incluso a veces restándole tiempo al sueño.”

Lucrecia Parra explica que “la obra encierra mucho amor, porque está dedicada a su hija Nadia. También hay desamor, y mucha soledad”. En todo lo que ha escrito Lucrecia Parra siempre aparece ese toque sensual que solo ella sabe transmitir en lo que hace. “Hay mucha sensibilidad, pero más sensualidad”, sostiene.

En la obra destacan las ilustraciones que ella misma ha realizado. “En este poemario algunas de las ilustraciones que aparecen las hice cuando estudiaba Bellas Artes en Granada, otras son de otras etapas de mi vida. Pero en cualquier caso predomina el fotomontaje y la fusión de imagen y palabra”.

Lucrecia Parra lanzó en 2005 su primer poemario La Frágil fortaleza. Ahora, 17 años después publica su segundo poemario La orilla de la memoria. “Ha pasado mucho tiempo sin publicar poesía, pero en todo ese tiempo aparte de publicar otros libros nunca he dejado de escribir poesía. Tengo muchos escritos”.