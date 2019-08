Luis Andújar expone 24 obras que realiza con un aerógrafo en Serón

Luis Andújar inaugura mañana domingo, 4 de agosto a las 21 horas una nueva exposición de pintura titulada Luis Andújar pintando Serón en la sala de exposiciones de Serón. La muestra que se compone de 24 obras podrá ser visitada durante todo el mes de agosto.

La obra de este artista almeriense es de formato grande, y reúne en esta exposición zonas y parajes de Serón, aparte de un retrato y algunas obras de Almería capital y también una serie de pinturas donde refleja a caballos.

Andújar es conocido como el pintor del aerógrafo. “Yo comencé pintando óleos, luego he hecho acuarela y acrílicos. He utilizado muchas técnicas y también he pintado camiones y vehículos. Quiero que la gente vea que no solo sé decorar camiones, sino que lo puedo llevar también al lienzo”.

“Pintar con el aerógrafo es hacerlo con presión de aire. Es pintar como si fuera una pistola pero que es como un bolígrafo, donde hay que controlar la presión del aire, la salida de pintura, el caudal y hay que tener mucho pulso”, explica Andújar, que va a sorprender al público que acuda mañana a la apertura de su exposición en Serón.

Andújar lleva más de 30 años pintando con el aerógrafo. “Al principio fueron vehículos, luego paredes y ahora es el lienzo”. El hecho de pintar Serón no quiere decir que sea de ese municipio del Almanzora. “Tengo una gran afinidad con este municipio, ya que he colaborado en el rodaje de la película El Interrogatorio que se rueda en Serón. A partir de ahí se ha entablado una estrecha relación con el alcalde y eso ha dado pie a que haga esta obra que ahora se va a poder disfrutar en esa exposición”, sostiene.

Su primera exposición la llevó a cabo en 1984. Entre sus obras más demandadas, los retratos. Andújar capta a la perfección los rasgos, pero también las expresiones. Tampoco deja de lado bodegones y perspectivas que al pintor llaman la atención, sobre todo, de los rincones de la provincia; así toda la costa almeriense, la Alcazaba, edificios emblemáticos o singularidades de algunos espacios o fachadas.

En el futuro quiere con su técnica coger una pared en Almería y hacer algo especial. “Me gustaría que esta exposición pudiera verse en la Diputación de Almería y luego ya quiero pintar también Almería”. El lunes enseñara a los niños la técnica que ahora utiliza en su obra y el miércoles lo hará con personas adultas en Serón. Lo que más le gusta pintar son retratos, “es lo más complicado a la hora de realizar”.

Luis Andújar ha hecho de su habilidad y afición su negocio a través de Andújar&Tramacolor, que constituyó en 1986. Es en sus ratos libres cuando aprovecha para dedicarse a encargos de cuadros o a pintar simple y llanamente por placer.

En su trabajo es conocido como uno de los mejores rotulistas de Andalucía. Luis Andújar guarda con recelo unos cuantos álbumes de fotos con sus trabajos realizados, desde los inicios hasta hoy, desde una furgoneta con la publicidad de Saimaza cuya imagen, un niño, salió, rasgo por rasgo, de la mano de Andújar, hasta las cabezas tractoras de camiones con retratos de familiares del conductor.