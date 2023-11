Luis Tosar y Arturo Valls muestran su pasión por el cine en Almería

El Patio de Luces de la Diputación se llenó, con público incluso de pie para escuchar las palabras de cuatro grandes del cine: Luis Tosar, Arturo Valls, Luisa Mayol y Silvia Alonso, que transmitieron su pasión por el cine. Fue un momento mágico, de amor por el cine, con los espectadores entregados, escuchando atentos, entre los que se encontraba Dani Rovira, Javier Veiga, Marta Hazas y David Broncano.

Almudena Morales, diputada de Cultura y Cine, agradeció la afluencia de público. “Estamos en el segundo día de FICAL y es una alegría ver el Patio de Luces a rebosar de público. Os animo a seguir disfrutando del festival”. En esta línea, Enrique Iznaola, director del festival, afirma que “queremos acercar a los grandes profesionales del cine a todos los almerienses”.

El coloquio fue moderado por Luis Alegre que fue proponiendo temas para que los asistentes conocieran un poco más a los protagonistas. La primera, cómo nació su pasión por la interpretación.

Luis Tosar recuerda que “comencé en el instituto. Hice una obra de teatro en el colegio y me gustó. Y en el instituto conecté con otro compañero de clase y hablamos de cine. Empezó el gusanillo y lo definitivo fue una profesora de Literatura., que detectó que leía bien y me propuso participar en el Aula de Teatro del instituto. Me tentó y para mí fue una epifanía total. Fue una sensación tan bonita que pensé que era lo mío”.

A su lado, Luisa Mayol afirmaba que “lo mío con la interpretación es desde que nací. Tuve buenas notas y decidí estudiar periodismo, pero la escuela de teatro estaba al lado y pasaba más tiempo ahí. Trabajaba de periodista, pero estudiaba interpretación por la noche. Comencé con una serie infantil y a partir de ahí he continuado. Hoy pienso que no sé hacer otra cosa. He pasado momentos de angustia, de esperar, tiene lo suyo esta carrera, pero lo que siento cuando me toda ponerme en la piel de otro es inexplicable”

Silvia Alonso bromeaba confesando que “no sé los motivos por los que me dedico a esto. Iba a estudiar historia. Estudiaba interpretación mientras estaba en la carrera de Periodismo. De repente, me di cuenta que no se me daba mal. Y tuve suerte que es un factor importante. Me salió una serie y a partir de ahí empecé a trabajar. Ha habido etapas en las que lo he pasado mal, otras muy bien, mi relación con la profesión ha ido evolucionando y ahora no sé muy bien en qué punto estoy, pero como ha dicho Luisa creo que no sé hacer otra cosa. Lo que tengo claro es que es donde más segura me siento”.

Por último, Arturo Valls confesaba que “no he tomado yo la decisión de ser actor, yo me lo encontré por el camino. No había una vocación, eso que te cuentan en las escuelas de interpretación de la vocación debe ser maravilloso. Para mí ha sido como la paternidad, me lo encontré de golpe. Desde la inconsciencia me propusieron ‘Cámera Café’ y al principio sentí el síndrome del impostor, pero después de varias películas ya me siento uno más”.

Arturo Valls sacó a la luz su vis cómica y contó de forma divertida su experiencia con Pedro Almodóvar, donde llegó a hacer una lectura de guión pero al final no participó en la película, algo similar que le sucedió a Luis Tosar, empatizando con Arturo. “Almodóvar es un espectacular director, pero tienes que ser consciente de los papeles que encajan con tu perfil”.