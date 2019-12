Los Lunnis se apoyan en el espíritu de grandes leyendas de la historia en su concierto

Un gran concierto que celebrar, mucho que ensayar y un súper ‘villano’ , Chispas, que intentará boicotearles las pruebas para que su propósito no salga adelante. Este es el argumento con el que Los Lunnis de Leyenda Superstar conquistaron el sábado, por partida doble, a los niños y niñas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Una cita que se enmarcaba dentro de la programación especial de Navidad y Reyes organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Acompañados por una carismática Lucrecia, que en todo momento fue receptiva y animosa con el cariño de los más pequeños, Lupita, Lublú, Lucho y Lulila fueron recuperando el ánimo poco a poco y afinando sus voces y bailes inspirándose en grandes personajes de la Historia, como Hércules, pero también en otros tan significativos como Concepción Arenal, la primera mujer en asistir a la Universidad, Don Quijote de la Mancha o María Moliner.

Finalmente, y una vez que ‘Chispas’ es reconducido a la buena causa, el concierto estelar se celebra como una gran fiesta final en la que no faltaron versiones de temas tan populares y variados como We Will Rock You de Queen, Lo Malo de Aitana y Ana Guerra, Yo quiero bailar de Sonia y Selena, Despacito de Luis Fonsi y Happy de Pharrell Williams.

La gran sorpresa final y el gran recuerdo que se llevaron los más pequeños fue cuando Lucrecia invitó a todos los niños a subir al escenario para el gran baile final, con la conocida ‘Buenas noches, hasta mañana’, donde se repartieron besos y abrazos. A buen seguro que durmieron con una sonrisa más amplia en el rostro.