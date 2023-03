Luz Casal: “Mi nuevo disco creo que refleja casi todas mis posibilidades interpretativas”

La artista, referencia indiscutible de la música popular europea, pone fin a cinco años sin material inédito con doce temas que oscilan entre el rock y los sonidos más clásicos. Se ha hecho esperar, pero Luz Casal regresa con un nuevo disco, el más personal y autobiográfico de su carrera. El título Las ventanas de mi alma, ya anuncia que Luz se presenta sin máscaras ni artificios, franca y apasionada como siempre y más anclada a la realidad que nunca. El disco sale hoy a la venta y mañana sábado, la cantante inicia su nueva gira a nivel nacional a las 21 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

-Llega a Roquetas de Mar con un nuevo inicio de gira. ¿Le da suerte este municipio?

-Me alegra mucho volver a Roquetas de Mar y como siempre me ha dado suerte arrancar gira en este municipio, pues regreso de nuevo y arrancamos este sábado en su gran Teatro Auditorio.

-¿Qué ha pretendido con este nuevo trabajo Las ventanas de mi alma?

-Muestro todos los pensamientos, todas las sensaciones y todas las emociones que generalmente expongo, pero que en este caso, tienen otros matices y quizás sean hasta más profundas, más íntimas y que tienen que ver con mi personalidad.

-Han sido cinco años sin lanzar nuevo trabajo. Usted es un artista que no saca discos por sacar.

-Reflexiono y le doy muchas vueltas. A veces quedan las primeras ideas, pero otras veces cuesta años desarrollar una de ellas.

-Ha rescatado un tema que lo tenía desde hace años y ahora lo ha incluido en Las ventanas de mi alma.

-Es una canción poderosa escrita hace más de 30 años. La tenía preparada para el disco A contraluz, pero la dejamos aparte junto con otras dos, porque no me encajaba con el resto. Cuando empezó el conflicto de Ucrania me pareció que era el momento de rescatarla, la volví a grabar con algunos de los músicos que habían participado como Tino Di Geraldo en la batería, y es de absoluta actualidad.

-¿Qué le ha enseñado la pandemia que nadie podía esperar?

-Me ha dado la oportunidad de aprender mucho, al escuchar a la gente contar su circunstancia personal, ver la fortaleza de algunos, ver la fragilidad de otros, ver como una situación anómala e impredecible nos podía afectar tantísimo, vernos privados de libertad de movimiento. He sacado muchas conclusiones que en el fondo son lecciones vitales.

-En el disco incluye el tema La inocencia. ¿Qué queda de inocente en Luz Casal?

-Espero que quede mucho y espero tener la suficiente claridad y la suficiente voluntad para no ir perdiéndola a medida que avance mi vida.

-Es un disco donde hay rock porque nunca ha dejado de ser rockera. ¿Es el mejor disco que ha hecho a lo largo de toda su vida artística?

-Sin duda, para mí, sí. Creo que refleja casi todas mis posibilidades interpretativas. Creo que he escrito letras con un nivel desde mi propia exigencia que le daría un aprobado y composiciones variadas que expresan las diferentes cosas que me interesan compartir con la gente.

-Creo que es una persona que no le gusta mucho mirar hacia el pasado.

-No me gusta pensar en lo que he hecho. Cuando lo hago es para analizarlo e intentar avanzar. No me regodeo en el éxito que he tenido y en las oportunidades. El pasado para mí me sirve para constatar que he vivido esas experiencias, pero sobre todo para que me ayuden en el presente.

-¿Hay algo de lo que se arrepiente hoy día?

-Los arrepentimientos están bien cuando te confiesas. Yo creo que todos los pasos mal dados que he hecho en mi vida, me han traído hasta aquí. He aprendido de esos errores y en algunos casos todavía me queda un largo trecho para resolverlos. Pero como no los puedo alterar no tiene para mí ningún significado pensar como me arrepiento de esto.

-¿Hasta cuando estará sobre los escenarios?

-Hasta que yo crea que puedo. De momento estoy en el ecuador de mi vida.

-Volver a la provincia de Almería imagino que le da mucha luz.

-Es una tierra que admiro desde la primera vez que vine en 1984. Tengo amigos y he tenido la ocasión de pasear. En Roquetas tengo una calle. Son detalles que te unen a algunos lugares que son diferentes a otros. Me gusta empezar la gira en Roquetas de Mar porque tienes la sensación de que la gente te está abrazando.