La escritora Luz Gabás presenta su obra ‘Lejos de Luisiana’ en Almería

La escritora Luz Gabás presentó el pasado jueves la novela Lejos de Luisiana, con la que obtuvo el Premio Planeta 2022, en el Centro Cultural de Cajamar en la Casa de las Mariposas. El acto literario formaba parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Estuvo arropada por Antonio Lao, Director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad.

María del Mar Ruiz subrayó en torno a la obra de Gabás que “la novela está organizada en capítulos que se agrupan en cuatro partes. Al principio de cada capítulo se nos dice lugar y fecha donde suceden los hechos narrados. La mayor parte de este relato se sitúa en torno a las tierras que bordean el Misisipi, desde San Luis hasta Nueva Orleans”.

“Es una novela ambientada en el contexto histórico del último tercio del siglo XVIII cuando Luisiana pertenecía a Francia y es cedida a los españoles. Serán tiempos convulsos porque ingleses y americanos pugnaban por los dominios de las tierras del Misisipi”, dijo Ruiz.

“Me ha sorprendido mucho de esta novela, la mezcla de procedencia de la sociedad de estas tierras donde conviven indios, colonos, esclavos, mulatas o criollos. Me llama la atención el contraste de la vida de los indios en aquella época que se les ofrecían muchos regalos frente a los negros esclavos que eran maltratados, que se les controlaba a latigazos”, subrayó Ruiz.

Luz Gabás se mostró encantada de volver a Almería por segunda vez para participar en Diario de los Libros, esta vez con la novela ganadora del Premio Planeta. “Los encuentros con los lectores son la gasolina para los escritores que pasamos muchas horas en soledad. He estado cuatro años escribiendo Lejos de Luisiana, está bien que salgamos de nuestra cueva y tengamos encuentros con lectores. Todo esto pasara, me refiero a lo del Premio Planeta y yo volveré a mi casa a seguir escribiendo mis historias”.

Gabás subrayó que “me gustan mucho las novelas históricas, pero me encantan las que no se apodera la historia del viaje físico y emocional de los personales. Me gusta que la historia sea un telón de fondo que es lo que yo quería hacer con Lejos de Luisiana pero que luego esté intrigada por lo que le pasa a los personajes”.

La escritora también explicó que “esta novela ha sido un sufrimiento, porque para construirla me ha puesto a prueba. Es un novela difícil, muy coral, con muchos personajes. Es una novela que no hubiese podido escribir con 25 años, ya que tienes que tener una experiencia vital a tus espaldas para poder entender ciertas cosas. Dediqué dos años a la documentación y dos años a la redacción. El acto físico de escribirla comenzó con el inicio de la pandemia”.

La autora también recordó que tuvo que reducir las páginas del manuscrito inicial. “El primer manuscrito incluye todo lo que encuentras para que no se te olvide, sobre todo cuando hay tantos nombres. Sabía que el manuscrito no podía ser tan largo, porque podía aburrir al lector. En el primer manuscrito está reflejadas las hazañas de Don Bernardo de Gálvez. Como había escrito mucho sobre Bernardo de Gálvez decidí quitar ese contenido y dejo al personaje porque tiene que aparecer. Eso supuso por ejemplo quitar unas 40 páginas de la obra” explicó.

Luz Gabás recordó su etapa durante cuatro años como alcaldesa de Benasque. “Lo de ser alcaldesa es una experiencia más. Siento un profundo respeto por los alcaldes de pueblo”.

También recordó que la inspiración siempre te debe pillar trabajando. “Lejos de Luisiana no se puede escribir gracias a la inspiración. La documentación es exigente y hay que comprender el contexto. Es estudiar primero para luego diseñar los personajes. Cuando terminaba mis horas de trabajo diarias, sabía al día siguiente donde tenía que continuar”.

Luz Gabás que ya tuvo la experiencia de que su novela Palmeras en la nieve llegase a la pantalla, no descarta que esta novela premiada pudiera ser llevada al cine o a la televisión. “Sí, me la imagino como película o como serie. Yo todo lo que leo lo visualizo en película, porque somos una generación vinculada al cine. Imagino con esta novela planos exóticos y escenas con drones en el río. De momento no me han dicho nada”.

Antes de someterse a las preguntas del público, Luz Gabás explicó que “con la cuantía del premio Planeta, lo primero que hago es compartirlo con la sociedad, ya que el 48 por ciento se lo lleva Hacienda. El resto para vivir, ya que he estado cuatro años escribiendo la novela, y no tenemos sueldo. Luego hay que pagar la hipoteca y tengo los hijos en la Universidad. Sin duda, algún capricho caerá”.

Finalmente, Gabás anunció que ya tiene en su mente su próximo proyecto. “Soy una escritora lenta, me cuesta pensar y madurar antes de ponerme a escribir. No puedo decir nada mas. Estuve cuatro años escribiendo Lejos de Luisiana y se enteraron en mi familia con el premio”.

“Cuando terminé la novela en la primavera de 2022, tuvo el palpito que había escrito un novelón y es cuando me animé a presentarla al premio Planeta. Vi que esta era una novela que podía ser premiada”, señalaba la autora. En Almería, el público disfrutó con su palabra y su presencia.

Luz Gabás es Licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, Luz Gabás (Monzón, 1968) empezó a escribir en Benasque, localidad de la que fue alcaldesa, y logró un gran éxito con su debut, Palmeras en la nieve. Ha publicado ya cinco libros y sigue inventando historias desde el Pirineo, donde sigue teniendo fijada su residencia.