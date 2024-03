MECA presenta la exposición individual 'Correspondencias' del artista Pedro Osakar

MECA inaugura la segunda exposición dentro de la celebración de su 35 Aniversario con las obras del artista Pedro Osakar nacido en 1965 en Pamplona-Iruña y residente en Granada desde 1989. Correspondencias reúne un conjunto de obras realizadas por el artista a partir de 2019 que se relacionan con la exposición Post No Bills que tuvo lugar en el Museo de Huelva ese mismo año y que se vinculan con las periódicas estancias en Nueva York desde agosto de 2010.

Esta es la segunda presentación en solitario en MECA Mediterráneo Centro Artístico y bajo el comisariado de Fernando Barrionuevo con la que colabora en estrecha relación con su trabajo investigador y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Formado originalmente como pintor y grabador en la Universidad del País Vasco, Pedro Osakar es conocido por sus proyectos en profundidad en una diversidad de medios: la pintura, la fotografía, las instalaciones y las intervenciones urbanas.

A través de su práctica, Osakar dirige constantemente su distintiva sensibilidad poética e imaginativa hacia preocupaciones antropológicas y geopolíticas centradas en las observaciones y compromisos con la realidad. El propio artista describe su obra como “una especie de argumento discursivo compuesto por episodios, metáforas o parábolas que dialogan con lo real”. Al mismo tiempo, toda la obra de Osakar está atravesada por una profunda preocupación por los procesos culturales y tecnológicos que hacen de la imagen el mecanismo central para la construcción del relato de nuestra vida cotidiana.

Desde 2001, el artista ha centrado su atención en los conflictos sociopolíticos y económicos propios de los contextos urbanos, realizando intervenciones en espacios públicos intersticiales como Roundtrip, Granada-Krakov-Granada, Somewhere in the middle of nowhere en los alrededores de Almería, Nowhere en Nueva York. Más recientemente Niestetal Project. The Future is here en Alemania, Proyecto Kiosco en Granada, Archaeology of The Present, en el museo de Almería y el más reciente, Urban Codes en Brooklyn.

En estos últimos proyectos, Osakar vuelve a examinar las nociones geográficas y antropológicas de la ocupación del espacio público, así como cuestiones más amplias relacionadas con la construcción de las ciudades. Algunas de estas acciones, que están documentadas en fotografías y videos a lo largo de muchos años, fueron creados en colaboración con Asunción Lozano.