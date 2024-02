Malú: “La música es lo que me mueve, lo que me enloquece, lo que me hace sentir”

Es una de las cantantes más consagradas del pop español. Nacida en Madrid, en marzo de 1982, a los 15 años comenzó su carrera teniendo como padrino a Alejandro Sanz, que compuso para ella el tema Aprendiz. Esta canción se convirtió en todo un éxito y marcó un antes y un después en la música pop española. Malú (María Lucía Sánchez Benítez) inicia este sábado su nueva gira ‘A todo sí, 25 años de aprendiz en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Las entradas se agotaron muy pronto por lo que el domingo a las 20 horas ofrecerá otro concierto. La artista vive un gran momento artístico y ha decidido arrancar esta extensa gira en tierras roqueteras, en un Auditorio considerado como uno de los mejores de Andalucía.

-¿Por qué Roquetas de Mar para arrancar la gira?

-Tenía muchas ganas de empezar y nos dijeron de empezar en Roquetas y no lo dudé. Además se están portando muy bien, nos están ayudando y todo está siendo muy fácil. Estoy feliz.

-Son ya 25 años desde que salió el disco Aprendiz, que fue el arranque de una gran carrera. Parece que fue ayer pero ha pasado tiempo.

-Vaya que si ha pasado tiempo. En marzo hará 26 años. Me quedaban cuatro días para cumplir 16 años cuando salió ese disco. Es curioso pero en mi banda llevo tres miembros que en ese tiempo no habían nacido.

¿Qué balance haces de este tiempo?

-Hago un balance bonito y positivo. Empiezo con 16 años y ha sido no parar, aprender cada día, aprender de lo que va bien, aprender de lo que no haces tan bien, crecer y madurar. Tengo la sensación real de haber aprendido mucho.

-Pero arrancar con un éxito como Aprendiz, no te supuso un cierto vértigo en tu siguiente trabajo, sobre todo a la hora de superarlo.

-En ese momento no. Cuando paso eso con Aprendiz, estaba desubicada. Tenía una edad donde no era realmente consciente de lo que estaba pasando. Yo empecé a tener temor cuando empecé a ser consciente de donde estaba y de lo que hacía. A partir del cuarto disco o quinto es donde ya tomé conciencia de donde estaba.

-Tu padre Pepe de Lucía, y tu madre Pepi Benítez, componente del grupo Arena Caliente. Estaba claro que vivías entre artistas. ¿Naciste para cantar?

-Mi madre cantaba desde que tenía seis años. Es cierto que no me veo haciendo otra cosa que no sea cantar. La música es lo que me mueve, lo que me enloquece, lo que me hace sentir y lo que me hace soñar. En esta casa solo hay música, porque mi hermano es un artistazo.

-¿Cuales son las tres grandes canciones que nunca faltan en tus conciertos?

-En la gira me cuesta mucho reducir el número de canciones porque tengo para cantar varias horas. Creo que Aprendiz es una canción que tiene que estar, porque fue el pistoletazo de salida; Toda es otro tema, es un single del tercer disco, que fue la primera vez que yo hacía una canción más divertida, más dinámica y luego yo en todos mis conciertos cierro con una canción Como una flor, porque es nuestro fin de show, con la gente que va a verte, y te sigue. Es una forma de chocar la mano entre todos y darnos un abrazo y decir aquí seguimos.

-La mayor parte del público te adora, pero siempre hay gente a la que no le gustas.

-Las personas que estamos expuestas no podemos caerle bien a todo el mundo. Qué sería si le cayeras bien a todos, no tendría sentido. Siempre hay gente que empatiza contigo y luego hay gente que ni de lejos.

-Tienes la sensación de haber perdido dos años de la vida con la famosa pandemia de coronavirus.

-Salimos con mucha necesidad de acercarnos y volver a vivir. Pasó y fue terrible. Algo hemos aprendido y han cambiado muchas cosas. Hemos aprendido que el mundo online vale para algo, pero también pensé que íbamos a salir más reforzados en cuanto a empatía. Después de la pandemia se nos ha olvidado el de al lado y los niveles de ansiedad se han incrementado.

-¿Cómo has perfilado esta nueva gira que empieza en Roquetas de Mar?

-Me gusta mucho este show, porque es diferente a lo que he venido haciendo. Mastico mucho más las canciones y mastico mucho más la música. Es bonito llevar nueve músicos sobre el escenario y hacemos un recorrido de estos 25 años de una forma diferente. A mí el show me lleva a muchos sitios diferentes.

-Su directo es inconfundible y vibrante.

-El objetivo es que la gente vaya y se lo pase bien. Lo importante es que el público disfrute, se desahogue, ría y llore y cuando acabe el concierto luego se vuelve a la realidad. Me encantan que mis show sean muy dinámicos.

-En Almería la gente te quiere.

-Siempre me han mostrado mucho cariño y mucho respeto. Cuando me propusieron empezar en Roquetas lo tuve muy claro. Me siento muy bien en Roquetas de Mar.