Mamen Puertas: “La poesía me permite ese lenguaje que conecta con el interior del alma”

Nacida en Almería, vive actualmente en Roquetas de Mar. Su gran vocación es la enseñanza por eso es profesora y ahora acaba de publicar la novela Cartas a Adriana, editado en Círculo Rojo. En esta obra, la autora rescata el género epistolar para mostrar sus emociones. La obra está dirigida a una profesora suya, que marcó su vida.

-¿Quién es Adriana?

-Siempre existen personas importantes en tu vida. Adriana es una antigua profesora que tuve en el colegio y que fue tutora mía. Con los años nos hicimos muy amigas, y para mí fue una madre adoptiva en todos los sentidos, se llamaba Enriqueta.

-¿Cómo surge escribir esta novela?

-Pues surge porque ella falleció de cáncer y yo me puse a escribirle cartas cuando muere. Es una novela epistolar donde la presencia de esta profesora se palpa.

-Pero la poesía se puede considerar su gran pasión.

-Sí, la poesía es el medio a través del cual yo me equilibro. Es una manera de sacar todo lo que sientes. Cuando internamente algo te está removiendo mucho y no sabes cómo darle expresión, yo lo hago a través de la poesía. A través de la poesía era capaz de hablar de manera que solo lo entendiera yo, aunque a la vez le estuvieras gritando a la persona que estuviera leyendo tus poesías que algo te pasaba. La poesía me permite ese lenguaje que conecta tanto con el interior del alma, y que va mucho más allá de un hecho.

-¿Tiene mucha poesía escrita sin publicar?

-Hay mucha y no la he publicado porque he considerado que no merecía la pena. En esta novela he elegido dos textos que escribí con 16 años, cuando te marcaban mucho los amores platónicos.

-Alterna la enseñanza con la literatura.

-Sí, ahora estoy escribiendo más para mí que no tengo intención de publicar. Este verano a raíz de un dibujo que vi de un columpio, empecé a escribir un poema. Me lo estoy tomando con calma, ahora escribo y luego lo dejo aparcado. Cuando era muy jovencita tenía que empezar a escribir y terminar, sin pausa.

-¿Qué significado tiene la literatura en tu vida?

-La literatura es como una ventana abierta que te permite sacarte de tu vida y meterte en la vida de otras personas, es como poder vivir muchas vidas. Mi padre es un lector incansable y en mi casa siempre pedía libros en cumpleaños y en fechas señaladas. Tener alguien en casa que lee mucho te influye mucho. Las que más me gustan son las novelas de crímenes y asesinatos.

-¿Tú le escribes con más pasión al desamor que al amor?

-Las canciones de amor son muy bonitas, pero son de un momento; pero escribir sobre el desamor es algo inexplicable. Las mejores canciones y las mejores pinturas surgen cuando uno está mal.

-En este libro ha dejado claro que quiere aportar su grano de arena para la lucha contra el cáncer.

-Yo hice una inversión en este libro, y no tengo intención de recuperarla. La venta de los libros a través de librerías o incluso a través de mí de forma personal quiero que vaya destinada a la lucha contra el cáncer.

-La enseñanza creo que es su gran vocación.

-Desde niña tuve claro que me dedicaría a la enseñanza. Escribir me gusta mucho, pero me encanta bailar, el senderismo y el deporte. Los niños pequeños son mi pasión, quizás por su mirada y su espontaneidad. En los niños todo es real.

-De cara al futuro imagino que seguirá publicando más.

-Ahora se publica un cuento infantil titulado Luna. Los textos son míos y los dibujos son de mi prima Celia Delgado, que es enfermera. En el cuento la luna es protagonista, pero cuenta como dos chicas buscan la manera de ayudarse, donde al final las personas quieren compartir y regalar algo la una a la otra. En ese cuento hay mucho de mí. El cuento reúne mis dos pasiones como es la literatura infantil y los niños.

-¿Dedicas mucho tiempo a la lectura?

-Estoy leyendo varios libros a la vez. Me han regalado varios y los tengo pendientes de leer. Estoy ahora quizás en otro momento, y creo que la lectura necesita cierta serenidad.

Mamen Puertas tiene intención de presentar su libro próximamente en Almería. Es una escritora que transmite tanta emoción en su obra, que cuando se inicia su lectura ya no se puede abandonar hasta el final.