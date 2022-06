Manel Loureiro: “Yo concibo la literatura como entretenimiento y diversión”

El autor gallego presenta mañana miércoles, 22 de junio a las 20 horas su última novela La ladrona de huesos en el Patio del Mandarino, sede del Área de Cultura de la Diputación en la Plaza de Bendicho. Loureiro participa en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El escritor estará arropado por Antonio Lao, Director de Diario de Almería; Elisa Álvarez, Directora de Secretariado de Gestión y Promoción de la Gestión Universitaria en Universidad de Almería y Cristina Galindo, coordinadora de Diario de los Libros.

-Su novela La ladrona de huesos está teniendo una gran aceptación.

-Estoy encantado porque aparte de las críticas que son buenas, comercialmente está yendo muy bien, porque está entre los cuatro libros más vendidos en España. Cuando desde pequeño has soñado con ser escritor y te planteas que quieres escribir y contar historias para los demás es algo con lo que sueñas estar un día entre los más vendidos. También es una responsabilidad enorme.

-Para una persona que no haya leído todavía su obra, qué le diría para que se anime a leerla.

-La ladrona de huesos es un thriller, una historia que comienza una fría mañana de mayo en Pedrafita do Cebreiro, un pueblecito que es la puerta del Camino de Santiago en Galicia. Laura y su novio Carlos están cenando en un restaurante, cuando él de repente desaparece sin dejar rastro. Hasta los propios camareros aseguran que no ha estado allí nunca. La policía la toma por loca hasta que ella ve algo, una diminuta prueba que demuestra que Carlos estuvo allí. Esa sospecha se transforma en una certeza cuando recibe una llamada de teléfono, es una voz de hombre que le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, tiene que entrar en la Catedral de Santiago y robar los huesos del Apóstol y para hacer eso solo tiene siete días.

-¿En la obra el Camino de Santiago tiene un especial protagonismo?

-Desde el principio tuve muy claro que el Camino tenía una historia. El Camino no es solo un sitio, el camino es una experiencia. Hay cientos de personas que emprenden el Camino todo los años, a veces por fe y otras por vivir la experiencia, y todos ellos acaban de alguna manera transformados. Me parecía que esa historia era ideal para contar la historia de Laura, la protagonista de la novela.

-¿En algún momento se planteó que fuese un hombre el protagonista y no una mujer?

-Escogí una mujer por un sencillo motivo. Si algo me gusta de las protagonistas femeninas de las historias es que admiten más matices emocionales. Los hombres son mucho más directos y enérgicos a la hora de afrontar los problemas, mientras que el pensamiento femenino es más lateral, más sutil y más delicado lo cual a la hora de construir una historia te permite muchos más matices.

-Es una novela donde cada capítulo se cierra pero nunca intuyes lo que encontrarás en el siguiente.

-Esa es la esencia del thriller, que es mantener al lector sentado al borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Esa sensación de inminencia permanente hace que la lectura sea mucho más rápida y la experiencia sea mucho más intensa. Yo concibo la literatura como entretenimiento y diversión, como una montaña rusa que tiene que arrastrar al lector hasta llegar al final.

-¿Por qué se plantea escribir La ladrona de huesos y cómo lleva a cabo la estructura de la obra?

-Los thrillers requieren una planificación previa bastante detallada, porque al final tienes que construir un mecanismo de relojería que se tiene que activar en el momento idóneo, que se tienen que suceder los acontecimientos y la información tiene que gestionarse de una manera que llegue al lector en los momentos que tiene que llegar, que no se anticipe ni que llegue tarde. Me documenté muy bien, y necesitaba saber cómo empezaba la historia y cómo terminaba. La experiencia como escritor ha sido maravillosa.

-¿Es la mejor novela que ha escrito hasta ahora?

Sin duda. Por la dificultad que supone contar una historia de estas características es una novela que no hubiese podido escribir hace cuatro o cinco años. Exige de un reposo, exige de una construcción de personajes y exige una graduación de las escenas, que al final es una cuestión de técnica. Yo no me sentía para afrontarla hace unos pocos años y ahora sí.

-En esta novela aparece Rusia y en otra novela anterior aparecía una pandemia. ¿Es usted brujo?

-Tengo una cierta tendencia a ser adivino de baratillo. En el año 2017 escribo una historia titulada Veinte sobre una pandemia que afecta sobre todo a los mayores. En el año 2020 escribo una historia sobre la Galicia Rural que es un sitio que nadie visita y al año siguiente se producen cifras récords de visitas y en el año 2022 se publica La Ladrona de huesos, donde aparecen espías rusos y donde hay una trama conflictiva de Rusia con Europa y encima la protagonista Laura tiene en su teléfono un programa espía que interviene todas sus llamadas.

-¿Ve su novela adaptada a la televisión?

-Espero que haga esa transición y se cuente también en imagen, porque eso es lo que quieres para cualquiera de tus libros. Casi todos los lectores forman parte de la generación audiovisual, hemos crecido merendando delante de la televisión.

-En 2007 publicó Apocalipsis Z. Han pasado ya 15 años. ¿Cómo le ha cambiado la vida?

-Totalmente. Yo era abogado y ya colgué la toga. Mi experiencia literaria es mucho mayor y mi manera de ver la vida es totalmente distinta. Yo pase de ser un pequeño abogado de Pontevedra que contaba una historias a ser un tipo que le publican en varios países , le traducen a varios idiomas sus libros y tiene lectores en todo el mundo. Eso te cambia la manera de cómo entiendes el mundo y cómo cuentas las historias.

-¿Creo que estuvo hace muchos años en Almería?

-Era un crío cuando estuve. Yo soy un enamorado de la historia, de la etnografía y la gastronomía. Me apetece remover piedras y empaparme de la historia de la ciudad. Fui con mis padres de vacaciones y el recuerdo que tengo de Almería se vera muy cambiado con lo que me voy a encontrar. Quiero ver esa nueva Almería que es moderna y dinámica, pero que también tiene su historia.