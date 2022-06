Manel Loureiro presenta su novela ‘La ladrona de huesos’ en Almería

El escritor gallego Manel Loureiro cautivó al público el pasado miércoles en la presentación de su novela La ladrona de huesos en el Patio del Mandarino, sede del Área de Cultura de la Diputación. Loureiro participó en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El escritor estuvo arropado por Antonio Lao, Director de Diario de Almería; Elisa Álvarez, Directora de Secretariado de Gestión y Promoción de la Gestión Universitaria en Universidad de Almería; el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el concejal de Cultura, Diego Cruz y Cristina Galindo, coordinadora de Diario de los Libros.

La calidad de la obra literaria de Loureiro junto a esa gran facilidad que tiene para contar las cosas, hizo que el público estuviese hora y media en el Patio del Mandarino que se quedó prácticamente pequeño para acoger a tantos lectores y seguidores del escritor. Desde el principio hasta el final, nadie se perdió un detalle de todo lo que aconteció en una tarde en torno a la literatura.

Manel Loureiro prometió desde el primer momento que nadie se iba a aburrir, ya que su pretensión era contar una historia. La ladrona de huesos está entre los cuatro libros más vendidos en España. Loureiro apuntó que “parece el sueño cumplido de un niño. Cuando yo era un crío pasaba por delante de las librerías y pensaba ojalá algún día sea mi nombre el que esté en el escaparate. Cuando se cumplen los sueños, por un lado, la sensación es de satisfacción, pero otro lado sientes terror, porque te das cuenta que has adquirido un pacto con miles de lectores que se gastan el dinero en tu libro y que dedican el tiempo de ocio en leer tu obra”.

Dio cuenta de sus inicios en la literatura tras estudiar Derecho. “Yo empecé a escribir por accidente, ya que era abogado. Me di cuenta que necesitaba escribir algo que no fuese literatura jurídica, ya que eso hacía que no hablara con mi propia voz. Un día decidí comenzar a escribir una historia en un blog. Era el año 2005. De repente aquella historia en torno a un abogado se convirtió en un fenómeno viral. Pasé de tener 10 lectores en la primera semana a un millón y medio de lectores en todo el mundo en tres meses. Yo no entendía nada. Desde ese momento a hoy ya llevo ocho novelas publicadas”.

Loureiro ha escrito novela fantástica, novela negra y ahora thriller. El gallego ha ido evolucionando a la hora de escribir. “En este trabajo creativo es necesario mantener esa capacidad de sorprender y sorprenderte a ti mismo. Cambiar de estilo y arrastrar a los lectores contigo y que vayan madurando también, es muy importante”.

El autor confesó que “me encantaría algún día escribir una novela histórica, pero me da mucha pereza. Para escribir una buena novela histórica necesitas un trabajo de documentación previo de un par de años. Quizás algún día me atreva a ello. Pero ahora estoy en el thriller, que es el género perfecto para hacer trampas al lector”, aseguró.

Loureiro contó el arranque de la novela La ladrona de huesos. “La novela La ladrona de huesos es una historia que comienza una fría noche de mayo en Pedrafita do Cebreiro, un pueblecito que es la puerta del Camino de Santiago en Galicia. Laura y su novio Carlos están cenando en un restaurante, cuando él de repente desaparece sin dejar rastro. Hasta los propios camareros aseguran que él no ha estado allí nunca. La policía la toma por loca hasta que ella ve algo, una diminuta prueba que demuestra que Carlos estuvo allí. Esa sospecha se transforma en una certeza cuando recibe una llamada de teléfono, es una voz de hombre que le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, tiene que entrar en la Catedral de Santiago y robar los huesos del Apóstol y para hacer eso solo tiene siete días”.

También explicó su forma de arrancar una novela. “Hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los escritores de mapa son aquellos que antes de escribir la novela hacen un mapa de cómo se va a desarrollar la novela, mientras que los escritores de brújula son aquellos que empiezan a escribir y no tienen ni idea de lo que van a escribir en la página siguiente. El riesgo que corren es el síndrome de la página en blanco, que haya un momento que no sepan continuar porque no tienen ni idea de cómo continúa. Yo me considero un escritor mixto”.

Loureiro se refirió a Laura, la protagonista de su novela, señalando que “tiene un problema porque ha perdido la memoria, tiene un estrés post-traumático, fruto de un atentado, y cualquier cosa que tenga más de un año no existe para ella. No tener memoria es una bendición porque no tiene remordimientos pero eso también es una maldición porque somos la suma de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido”.

En Almería también dejó entrever su tendencia a ser adivino. “En 2017 escribí una historia titulada Veinte sobre una pandemia que afectaba sobre todo a los mayores. En el año 2020 escribí una historia sobre la Galicia Rural que era un sitio que nadie visitaba y al año siguiente se produjeron cifras récords de visitas y en el año 2022 he publicado La Ladrona de huesos, donde aparecen espías rusos y donde hay una trama conflictiva de Rusia con Europa y encima la protagonista tiene en su teléfono un programa espía que interviene todas sus llamadas. Ahora no sé lo próximo que voy a escribir”.

Acabó explicando el hecho de contar con una protagonista femenina. “Si algo me gusta de las protagonistas femeninas de las historias es que admiten más matices emocionales. Los hombres son mucho mas directos y enérgicos a la hora de afrontar los problemas, mientras que el pensamiento femenino es más sutil y más delicado lo cual a la hora de construir una historia te permite muchos más matices”.