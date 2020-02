Manu Muñoz: “Fomentar la cultura y no confundirla con el ocio, es básico”

-JustMAD 2020, una feria muy consolidada del arte emergente se celebra en Madrid donde participa. ¿Cual es su aportación?

-Voy con la Galería Lucía Dueñas de Oviedo. Llevo trabajando un par de años con ella y el resultado no puede ser mejor. Tanto para la galería como para mi es nuestra primera vez en esta feria y tenemos grandes expectativas. Vamos a presentar dos o tres obras en exposición permanente y algunas más que quizá vayan rotando durante los cuatro días que dura la feria. Las obras son de producción reciente, de medio formato (150x 150 centímetros) con mis temáticas de cabecera: Plantas, animales, etc. Incluyo un par de obras basadas en la composición del retrato formalista que derivan en pintura naturalista, en el paisaje, algo muy divertido y con un recorrido largo a nivel visual.

-Esta serie de obras que presenta imagino que son las últimas creaciones que ha llevado a cabo en su taller en Cabo de Gata. Su línea creativa sigue estando intacta o hay alguna variación.

-Pues como acabo de decirte, estoy jugando con las bases formalistas de la pintura, con la composición sobre todo, con esas bases que ya tenemos asumidas para luego girar bruscamente hacia otros terrenos. Creo que es un juego bonito tanto para mi como para el espectador.

-En qué momento está el arte emergente, puesto que quitando las grandes capitales como Madrid o Barcelona, en el resto parece que la actividad está algo frenada.

-El arte en España siempre ha ido ralentizado con respecto a otros países, esto es una realidad palmaria. El arte emergente, además, siempre ha necesitado de respiración asistida para sobrevivir. Es así, no hay que frustrarse por ello. No se trata de ser conformista, se trata de que no se te vaya la vida en lamentos. Trabajar en lo que te gusta ya es un éxito. Es una pena que con tanto ruido nos estemos perdiendo tantas cosas y que tanta crispación esté bloqueando tanto al país, pero como te digo, prefiero pensar en ideas y trabajar en ellas. Ya vendrá lo que tenga que venir.

-Expone generalmente fuera de Almería e incluso en otros países. ¿Qué está pasando en esta tierra de un tiempo a esta parte, que ya incluso apenas quedan galerías?

-No creo que sea algo exclusivo de Almería el bajón que ha dado la cultura y en concreto el arte y los espacios dedicados a ello, aunque si es verdad que aquí, aún contando con varios museos, éstos estén vacíos y cayéndose a pedazos. Supongo que es una mezcla de desinterés y falta de fondo técnico y político de nuestros dirigentes y mala o nula gestión desde el principio por la entidad privada que gestiona algunos de ellos. Esto es una opinión personal pero creo que es bastante preocupante que con dinero público se esté financiando una gestión que es casi contraproducente para la actividad cultural y museística de la ciudad. En resumen: Un buen negocio para unos pocos y nada más.

-Ha cambiado todo mucho.

-Cuando comencé a principios de los noventa había 5 ó 6 galerías de más o menos importancia, con inauguraciones de bastante afluencia, exposiciones mensuales de artistas que mostraban su última producción. Hoy casi ni hay pintores trabajando fuerte y quedan dos o tres galerías con programación anual. No sé, quizá estemos desapareciendo, porque tampoco salen nuevos pintores o pintoras, ahora mismo podría decirte solo dos o tres artistas por debajo de treinta años que estén trabajando en serio. Aunque bueno, fuera de todo este triste panorama y a pesar de quiénes sin saber hacen y deshacen, siempre hay un hilo de vida que aún siendo fino, es fuerte.

-¿Qué nos espera entonces?

-El arte no puede desaparecer al igual que no pueden desaparecer las abejas. El arte poliniza el espíritu crítico, la cultura, el diseño, la moda y la sociedad en general. Está tan presente en la vida como el oxígeno, a veces también de forma invisible, pero ahí sigue, miles de años después, porque es totalmente necesario. Ahora mismo, con la cantidad de información que nos llega a diario y del montón de gente compartiendo lo que ven sus ojos, tenemos un archivo visual inmenso dónde si sabes nadar y no te hundes puedes encontrar una veta inagotable de inspiración. Lo lógico es que salgan buenas ideas y gente que sabe trabajarlas para darle una forma interesante.

-¿Qué le gustaría que ocurriera en Almería de cara al futuro a nivel cultural?

-No soy muy de quejarme, pero es que no me queda otra. Creo que no podemos aspirar a ser Nueva York ni Berlín, pero tenemos que poner el valor lo que tenemos. Fomentar la cultura y no confundirla con el ocio, esto es básico. El ocio está genial, pero no deja de ser entretenimiento y si nos entretienen sistemáticamente quizá lo que estén buscando es despistarnos. La cultura de verdad es la que desarrolla un sentido crítico, la que nos enseña algo, la que transforma quizá por eso interese tan poco fomentarla, por si acaso cambia algo y la gente se hace dueña de su vida . Fíjate que desgracia para los de arriba.

-¿Entonces su apuesta cual es?

-Para que la situación comience a mejorar necesitamos gestores preparados, con agallas y amplitud de miras, ya sean concejales, técnicos y alcaldes. Creo que el nivel es muy bajo en ese sentido. La cosa no se arregla con eslóganes ocurrentes ni rezos a la virgen, se arregla trabajando mucho y sabiendo lo que se hace. A las pruebas me remito, esto es un erial si lo comparas con ciudades vecinas.

-Qué echa de menos Manu en esta tierra, ya que eres una persona que ha viajado mucho.

-Hay algo que frena a Almería más que todas las carencias que tiene y es el conformismo endémico de esta tierra. Este es el verdadero lastre. Pudiendo ser una gran capital mediterránea estamos estancados en la mitad del siglo XX y a la gran mayoría les parece genial. Asombroso. Me encantaría que esto fuera de otra forma, que se hiciera todo lo necesario para cambiar este rumbo hacia ninguna parte y que comenzaran a ocurrir cosas. Esto debe partir, sobre todo, de la gente de a pie, hay que dejar de ser pusilánimes y conformistas, hay que apretar y exigir. No debe ser tan difícil apuntalar las bases de un desarrollo socioeconómico en un sitio con tantas posibilidades como este, volvemos a lo de antes, necesitamos tener agallas y elegir para que nos gobierne a alguien que tenga , al menos, una pequeña idea para cambiar esta inercia. De momento “ni está ni se le espera” , llevamos veinte años sin un cambio relevante en la ciudad, cincuenta con el mismo tren y el aeropuerto con cifras que dan pena. Hay gente que cobra cada mes para que esto cambie y no cambia.

-¿Cual es la solución?

-Desde mi humilde posición y para que todo no sea queja y lamento, podría sugerir que se trabajara de una forma determinada el sector turístico, tenemos que dejar de ser un souvenir, un escenario de sol, playa y sardina para las vacaciones, hay que ofrecer más y mejor. Pensar a lo grande para al menos conseguir algo decente. Tenemos que convencer al mundo de que aquí se vive bien todo el año. Que se vengan a vivir aquí. Para eso es fundamental la llegada del AVE y un flujo regular de vuelos a precios razonables.

-Sigue creando día a día, en Cabo de Gata, su lugar de inspiración. El embrujo de ese rincón, las olas del mar y la luz, imagino que le ayudan a realizar su obra.

-Soy tan de este sitio que a veces se me olvida. Ciertamente es un sitio que te permite ser y estar sin someterte a nada, eso ya es un lujo que no es muy común en muchos lugares. El marco natural, como bien se sabe, es una auténtica joya que ojalá se conserve muchos años así. No voy a decir aquello tan manido de que me siento orgulloso de ser de aquí o de allá porque podría haber nacido en cualquier parte del mundo y tendría que sentirme orgulloso porque no queda otra, pero lo cierto es que disfruto un montón de este lugar. En realidad, me pone contento salir de casa y encontrarme este entorno, esto me motiva y me inspira, y más que estar presente de una forma evidente en mi obra está presente en mi, en mi ánimo y mi actitud cuando trabajo.