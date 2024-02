Juan Manuel Martín Robles: “La primera exposición temporal del nuevo Museo estará dedicada a Sorolla”

-Sí, yo creo que sí. Trabajar con una colección donde están representados todos los grandes nombres es un sueño hecho realidad. Cuando estudiaba en Granada, siempre soñaba con conocer a Antonio López. He tenido la suerte de tener mucho tiempo de charlas con Antonio, y para mí ya no es solo el pintor, sino Antonio el amigo.

-Sí, estamos ya trabajando tanto Javier Pérez Rojas como comisario científico de la primera parte del siglo XX como yo, que me encargaré de la segunda parte, desde los Realistas de Madrid en adelante. La idea es que esa guía compendio de todo, que es el contenido del Museo, esté lo antes posible. Estará disponible en la propia recepción del Museo, puesto que contaremos con una librería-tienda de recuerdos. Eso será en una siguiente fase en la que se habilite ese espacio y se contrate dicho servicio.

-A nivel de crítica, a nivel de conocimiento popular ha tenido el favor del público, pero durante un tiempo se pensaba que era un arte del pasado, que no conectaba con la contemporaneidad. Llegó el grupo de los realistas de Madrid y demostró que conectaba perfectamente con la modernidad. Hoy hay muchos espacios que exponen la obra ya no de los consagrados sino de artistas realistas jóvenes.

-Existe un Museo similar pero no dedicado al realismo, sino dedicado a la Figuración contemporánea que es el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona. Se acerca más al fotorealismo, todo lo contrario a lo que nosotros queremos impulsar desde este Museo del Realismo que contamos en Almería.

-Es probable que haya una masiva asistencia de visitas en las primeras semanas, y luego se irá relajando. Prefiero que se relaje la cosa, porque visitar un Museo como este que tiene unas salas que no son excesivamente grandes no es cuestión de que haya una afluencia en exceso. Lo que quiero es que la gente salga satisfecha cuando se vaya. Tener la oportunidad de dirigir este Museo es un regalo, y estoy esperando la reacción de la gente cuando nos visite tras la apertura.

-Habría sido muy difícil porque Antonio no es solamente una gran figura para el arte español, sino que además es una persona al que se le tiene una gran consideración. Solo de la colección de Antonio López se van a exponer más de 20 obras. La sabiduría que tiene Antonio sobre el realismo nos ha servido de mucho para poner en marcha toda la colección permanente.

-¿Si Antonio López hubiera decidido no apostar por la idea, el Museo sería hoy una realidad?

-Fue en un viaje. Cuando supimos que la Diputación iba a rehabilitar el Hospital Provincial y no tenía fin para ese espacio, Andrés García Ibáñez se lo plantea a Antonio López y dice que contemos con él. La primera reunión fue con Javier A. García, siendo presidente Gabriel Amat y fue muy fácil, porque lo vieron muy claro. Eso fue a finales de 2018 y el primer convenio lo firmamos en marzo de 2019.

“Andrés García Ibáñez está muy ilusionado”

-¿Han hecho algún estudio para ver la repercusión que tiene el Museo en la ciudad?

-Se hizo un estudio de gestión y el estudio museográfico y se vio la proyección del Museo incluso a nivel internacional. Ser un Museo con una colección única y con un espacio singular entendemos que deber ser un punto a favor para que sea un atractivo. El turismo cultural entendemos que será una nueva industria en Almería.

-La figura de Andrés García Ibáñez es clave en el Museo.

-Desde el primer día está muy ilusionado con este Museo. Es una persona que se dedica a trabajar y lo que más sabe es pintar y trabajar. Desde el principio García Ibáñez como Antonio López son piezas fundamentales, probablemente sin ellos, esto no se podría haber llevado a cabo.

-Dirige el Museo de Arte, el Museo Doña Pakyta, también el Museo Ibáñez en Olula del Río y ahora el Museo del Realismo. ¿Cómo lo consigue?

-Sigo dirigiendo el Museo de Arte Espacio 2 y el Museo Doña Pakyta y el Museo del Realismo. Me van a permitir delegar en la dirección de los Museos de Olula del Río.

-A ver si puede decirme si vienen los Reyes de España a la inauguración.

-Se está trabajando en ello. Si no pudieran venir a la inauguración habrá que cursar la invitación para que conozcan el Museo del Realismo y conozcan como Almería está cambiando y va avanzando y situándose como una ciudad agradable para sus habitantes y muy apetecible para los visitantes.