Mar Abad publica un libro de personajes históricos con el ilustrador Buba Viedma

La periodista almeriense Mar Abad junto al ilustrador Buba Viedma acaban de lanzar la obra El Folletín ilustrado. Personajes estelares ( y algún esperpento) de la España reciente editado por Lunwerg Editores.

Hay una imagen de la historia en blanco y negro, como la mayoría de las fotos y películas que han llegado de tiempos atrás, pero el pasado no es serio ni aburrido. Todas las épocas han sucedido a todo color y no ha faltado ni la emoción ni la pasión que se puede percibir en el presente. Todo depende de cómo se cuente.

El Folletín Ilustrado es un compendio de personajes fabulosos que han protagonizado curiosos y sorprendentes relatos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que sigue la fórmula de la sección homónima de la revista Yorokobu.

Este libro, inspirado en las narrativas de la época, revive escenas de la España reciente con una fórmula irresistible: los excesivos dibujos del ilustrador Buba Viedma y el gancho de los textos de la periodista Mar Abad, sin que la ficción ni la fantasía entorpezcan en ningún momento al rigor histórico.

Ir al Ateneo de Madrid a leer periódicos antiguos puede ser toda una fuente de increíbles descubrimientos. Que se lo digan a Mar Abad, que cumplía rigurosamente con este ritual cada domingo: rellenar la ficha, esperar a que trajesen los tomos y devorarlos en el silencio de la biblioteca. Así pueden escurrirse las tardes, entre páginas centenarias que, en ocasiones, hay que revisar con gafas y mascarilla, porque el pasado, a veces, irrita.

Esta costumbre es una mina de oro para quienes sienten fascinación por las noticias de tiempos remotos. La autora, sin ir más lejos, siente especial predilección por la etapa comprendida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, colmados de relatos llenos de suspense, sorpresa, susto, emoción.

Vistas con la perspectiva del ahora, aquellas noticias parecen hoy chistes y caricaturas. Pero detrás de narrativas tan curiosas late un pasado desconocido y fascinante que parece dormido, solo dormido. Cuando esos sucesos se leen, vuelven a hacerse presente, y es como si los personajes cobrasen vida de nuevo.

Encerrarse en el presente no es más que un precipicio hacia la ignorancia. Para entenderlo, además, no es posible prescindir de conocer el pasado. No se puede prever el futuro sin comprender el ayer.

Es precisamente de esta necesidad y de esta fascinación de donde nace en 2015 la sección El folletín ilustrado de la popular revista Yorokobu, un proyecto a medias entre la periodista Mar Abad y el ilustrador Buba Viedma que ha dado a conocer desde sus inicios a grandes personajes que han ido surgiendo de aquellas viejas crónicas. Bajo esta fórmula, en la que los dibujos hablan tanto como los textos, se rinde un colorido homenaje al modo de contar las historias de antaño. Se escoge un personaje, se estudia y se muestra una escena de su vida.

Más de cuatro años después de aquel comienzo, esta obra reúne nuevos folletines de personajes y escenas de la España reciente. De nuestra historia que, aunque esté a la vuelta de la esquina, es muy desconocida.

Este libro es la oportunidad idónea para aproximarse a ella y descubrirla de la mano de algunas de las personalidades más deslumbrantes (macabras, incluso) y reviviendo momentos estelares y hechos esperpénticos que sorprenderán seguro al lector que se asome a estas páginas. Entre los personajes que aparecen en esta curiosa y laboriosa obra están los almerienses Nicolás Salmerón y Carmen de Burgos.

“Son historias muy cortas, una especie de flash, que traen al presente a heroínas, ilustres y algún que otro animal. Son historias que no queremos perder nunca. Y es una forma de dar las gracias a la sabiduría que nos dejaron y el ejemplo que aún nos dan”, asegura Mar Abad.

La periodista Mar Abad ejerce su profesión de lunes a viernes y escribe libros de sábado a domingo. En 2009 fundó, con tres personas más, la revista Yorokobu y la empresa de contenidos Brands & Roses. Es autora del libro De estraperlo a postureo. Cada generación tiene sus palabras (Larousse, 2017) y coautora, junto a Mario Tascón, de Twittergrafía. El arte de la nueva escritura (Catarata, 2011). Ha recibido el Premio Internacional de Periodismo Colombine (2018) y el Premio de Periodismo Accenture (2017).

Buba Viedma es ilustrador y diseñador gráfico. Es colaborador habitual de la revista Yorokobu, en la que, desde 2015, comparte junto a Mar Abad la sección fija El folletín ilustrado, que obtuvo un galardón ese mismo año en los premios ÑH de diseño editorial. En 2017 recibió un nuevo galardón en dichos premios por las ilustraciones del artículo A puerta cerrada, por el que obtuvo a su vez el premio de la APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid) a mejor ilustración de prensa de 2018. Ha trabajado y trabaja para clientes como Brands & Roses, Vice España, Samsung, Nestea, Pepsi Max, Rayban, Sra Rushmore, Maxibon, Mahou, FOX TV, Odisea, Canal Cocina y Viña Rock.