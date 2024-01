Ana María Álvarez firma su libro ‘El Arrecife de las Sirenas’ en Almería

La autora Ana María Álvarez firmará ejemplares de su obra El arrecife de las Sirenas hoy viernes a las 18 horas en la Librería Los Libros de Minny en la calle Estadio, 57 de Almería. Mantendrá una entrevista con Ana Castañeda. Curiosamente, El Arrecife de las Sirenas ha sido la obra elegida para el Club de lectura del mes de febrero de esta librería.

El arrecife de las Sirenas es la primera obra dentro del género fantástico de Ana María Álvarez. “Comencé escribiéndola para mí, como había hecho en anteriores ocasiones. Pero una amiga relacionada con el mundo de la literatura disfrutó de la lectura de una parte de esta y me animó a publicarla. Si esta no hubiese comenzado a leerlo, tal vez ahora nadie podría disfrutar de esta historia”.

Álvarez desde muy jovencita es una enamorada de la literatura fantástica. “Siempre me he decantado por las historias fantásticas. Creo que hay mucho de mí en ellas. La fantasía es algo que no existe y creo que al plasmarlo en el papel cualquier mente creativa que disfrute de la historia podría transformar momentáneamente este mundo en algo fantástico”.

En el caso de El arrecife de las Sirenas ha tardado varios años en concluir la obra hasta su publicación. “Tuve un parón bastante largo tras el fallecimiento de mi padre”.

La novela está ambientada en el Arrecife de las Sirenas. “Decidí ubicarla allí porque el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar siempre ha tenido una gran importancia para mí y lo considero uno de los lugares más bellos de nuestra provincia. Me gustaría ubicar mis obras en lugares de nuestra tierra o alrededores, creo que hay rincones de gran belleza a los que quizá no se les da la importancia que merecen”.

Ana María Álvarez regenta un negocio familiar que ya tenían sus abuelos. A pesar del trabajo, intenta dedicarle el tiempo que puede a escribir. “Cuando uno siente pasión por algo siempre intenta hacer un hueco para esta pasión. Pues esto es lo que a mí me ocurre con la escritura y la lectura. Pero realmente creo que a mi día le faltan horas”.

Aunque siente especial devoción por la literatura histórica, Ana María Alvarez continúa escribiendo. “He comenzado una novela protagonizada por un aquelarre de brujas, ubicada también en un lugar bastante conocido de nuestra tierra”, sostiene. En cuanto a sus lecturas favoritas apunta que “me encanta la fantasía y la novela histórica. Algo de romance histórico tampoco está nada mal. Pero creo que cualquier género podría resultar atractivo para a quien le guste la literatura”.

Ana María Álvarez vive en Balanegra, lo cual es un orgullo para los vecinos de este núcleo urbano. “Me felicitan, la mayoría de las reseñas son positivas, y ojo, siempre pido a todos mis lectores una reseña sincera, únicamente con eso creceré en el mundo literario. Aún me queda mucho que aprender”.

Ana María Álvarez vive un gran momento literario. “La literatura es una pasión desde muy niña que siempre me ha acompañado. Cuando era muy pequeña y me levantaba temprano de la cama, en lugar de ver televisión o jugar siempre leía un cuento. Cuando traía las tareas del cole a mi casa y me ponía a completarlas, siempre escribía un pequeño relato en mi cuaderno. Algunos aún los conservo. Para mí estos fueron mis inicios como escritora” concluye la joven escritora.