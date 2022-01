María Ángeles Lonardi cierra el año 2021 con un gran éxito literario

La escritora María Ángeles Lonardi ha cerrado 2021 con un gran éxito literario. “Parecía que iba a ser un año difícil, como el anterior, pero me ha sorprendido gratamente este 2021. Tengo que reconocer que las actividades virtuales me han resultado muy provechosas y he podido participar en varios Encuentros Internacionales”.

“El 8 marzo participé en el Festival International Women’s Day Global Poetry Reading Festival invitate by Teerandaz Magazine, con una lectura de Poemas en español y en inglés. En el Homenaje por el Día de la Mujer, Bangladesh India; en el II Festival Internacional La Mujer en las Letras invitada por el Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía ANHG de la UNAM (Universidad Nacional Autonómica de México).

También estuvo en el III Encuentro Internacional de Escritores Asociación Abrazo de Escritores y Artistas Hispanoamericanos AEAH; en San Bernardo Chile. “En agosto participé de forma virtual, en el XII Festival Internacional de Guercif Marruecos, invitada como poeta Argentina por La Asociación La Marge per la poesia et l’art plastic”, sostiene.

También ha colaborado y participado en varias actividades del Instituto Cervantes de Palermo y de Nápoles. También con Club de lectura del Instituto Cervantes de Tetuán en Marruecos.

“El 3 de agosto me subí muy emocionada y feliz al escenario en el Convento de San Luis El Real, en el XVIII Festival Internacional de Poesía en El Laurel en La Zubia en Granada, invitada como poeta hispano-argentina en la sección Poesía Necesaria. Compartí escenario con Marwan y su hermano Samir Abu, Alexis Díaz Pimienta, Fran Fernández, Javier Bozalongo y Francisco Álvarez es de lo mejor que me ha pasado en la vida y estaré eternamente agradecida”.

Luego participó en el Ciclo Poéticas de la inteligencia; coordinado por la Doctora Beatriz Saavedra a través del Centro de Estudios de la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México y del Museo de la Mujer y de FEMU Federación de Mujeres Universitarias. “En el libro del ciclo Poéticas de la inteligencia; aparece publicado mi ensayo sobre Pilar Quirosa Cheyrouze. Y lo presentamos en conexión stremaing desde el IAM, Instituto Andaluz de la Mujer Almería, con México”.

“Muy orgullosa y feliz porque este año, en el tercer domingo de agosto, apareció un relato mío en los Relatos de verano de tu vida entre los Narradores Almerienses de Arráez Editores. El pasado año a finales de septiembre coordiné el Ciclo Poesía Latinoamericana con quince autores, en la IV Semana Internacional de las Letras de Murcia organizado por Ex Libris, de la mano de Victorio Melgarejo. Una experiencia increíble y muy enriquecedora”.

También coordinó la antología de Palabra en Libertad y como Directora de Paz Arte y Cultura; la Antología Instrumentos de Paz con treinta autores talentosos y el apoyo de Alonso de Molina y De Sur a Sur Ediciones; y el 25 de noviembre, la Antología Versos que abrazan IV. Poesía contra la violencia de género” a petición del Museo de Arte, espacio 2, que cuenta con colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Fundación Ibáñez Cosentino.

En enero del pasado año le comunicaron a María Ángeles Lonardi desde Italia, Aletti Editore, que la nombraban Poeta Federiciano; por ser finalista del XII Premio Internazionale Il Fedricano. En mayo ganó el tercer premio en el VI Premio Internacional Salvatore Quasimodo en Italia. Medaglia Aurea y attestato (medalla dorada y certificado) en el Premio Internacional Dante Alighieri de la Academia de Bronce, Catanzaro, Italia. El poema ‘Parlando con Dante’ fue publicado en la Antología Buongiorno Dante; y Medalla, Mención de Honor y diploma en el 75º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa Resurgir de las palabras; convocado por el Instituto Cultural Latinoamericano en Buenos Aires Argentina.

“Pero el pasado año ha sido mucho más bonito y especialmente emocionante porque presenté mi nuevo libro de poemas En el vértigo azul de una mirada editado por Círculo Rojo. Este libro me está dando muchas satisfacciones, como la Firma de Libros que tuve en Librería Picasso de Almería”, concluye.