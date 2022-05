María Ángeles López Celis: “Suárez fue para mí como un segundo padre”

María Ángeles López Celis ha sido secretaria de cinco presidentes del Gobierno, desde Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero, y ayer se convirtió en “la gran sorpresa” del cierre de la Feria del Libro Roquetas de Mar, organizada por Círculo Rojo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y con el patrocinio de Hidralia.

La escritora de Los presidentes en Zapatillas y Los otros hijos de Dios, entre otras muchas obras, llenó el interior del Castillo de Santa Ana, acompañada del periodista y escritor, Albert Castillón, deleitando a los asistentes con la “cara más íntima de Moncloa”.

Así, María Ángeles López Celis charló sobre sus experiencias tras 32 años de servicio junto a los cinco primeros presidentes de la actual democracia española. “Muchas veces bromeaba con la idea de que los presidentes iban y venían, pero yo siempre estaba ahí”, comentaba con un tono de humildad y cierta nostalgia.

“Yo empecé como funcionaria porque en mi familia no había posibles. Era una forma de conseguir mi sueño de dirigir un colegio, pudiendo llevar dinero a casa mientras tanto, pero todo cambió cuando Adolfo Suárez se cruzó en mi camino”, confesó con cierto tono de agradecimiento hacía la figura del que para ella fue “como un segundo padre”.

De este modo, la autora de La diputada, conversó con el público allí presenté sobre las grandes cualidades de Suárez “fuera y dentro” de los muros del edificio presidencial. No obstante, la curiosidad del centenar de personas que acudió a escucharla, le hizo confesar algunas anécdotas desconocidas como “el pestillo que Felipe González mandó colocar en su despacho”.

Asimismo, quiso concluir con un mensaje profundo e inspirador sobre las diferencias entre “aquella España” y la que se vive hoy en día, atestiguando que “en aquel momento todo el mundo tenía un objetivo común que era la libertad, y eso hizo que todo el mundo dejará sus diferencias a un lado para construir un futuro libre”.

Por otra parte, La Feria del Libro de Roquetas de Mar, que cerró ayer sus puertas se ha consagrado como el evento cultural por excelencia de la provincia, gracias al elenco de autores invitados.

De este modo, la feria que ya prometía ser todo un éxito con el pregón de Víctor del Árbol, Premio Nadal y la presentación de Manuel Vilas, autor de Los besos, ha ido confirmando día tras día el compromiso de la organización con la cultura y el mundo de las letras.

Grandes a autores como Marta Robles y Nativel Preciado, Premio Azorín 2021, han ido dejando día tras día su huella entre los muros del Castillo de Santa Ana. “Han sido cuatro días de mucha expectación, pero sobre todo de emoción por poder tener a escritores tan grandes en Roquetas de Mar”, explicaba Rocío Galán vecina del municipio.

La esperada firma de Alicen Kellen, autora de El mapa de los anhelos, que reunió a más de 400 personas a las puertas del castillo, fue uno de los grandes éxitos del evento, ya que la enigmática autora, líder en ventas dentro del género de romántica, nunca había firmado ejemplares en Almería. “No sé cómo lo han conseguido, pero para mí esto es un sueño cumplido. Siempre recordaré esta feria por acercarme a esta gran figura a la que siempre estaré agradecida”, confesó María Padilla.

“Para mí todo esto ha sido una gran sorpresa, nunca había tenido la oportunidad de estar en Roquetas de Mar y he de decir que volveré. Me ha sorprendido mucho la acogida que he tenido por parte del pueblo almeriense y, sobre todo, por la profesionalidad de Círculo Rojo”, confesaba María Ángeles López Celis tras su presentación. ferias nacionales”.