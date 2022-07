María Luisa Jiménez dona sus fotografías del proceso de construcción de una guitarra

Juan Miguel González donará la guitarra al Museo ‘Antonio de Torres’

Juan Miguel González, uno de los grandes constructores de guitarras de Almería, recuerda con cariño las sesiones de fotografía vividas junto a María Luisa Jiménez a principios del siglo cuando se llevó a cabo el proyecto fotográfico en torno a la construcción de una guitarra.

Curiosamente, González ha guardado esa guitarra como una auténtica reliquia. “Siempre la guardé y pensé que esa guitarra donde mejor podía estar era en el Museo de la Guitarra. Ahora con esta exposición de 66 fotografías de María Luisa Jiménez he decidido que junto a las imágenes la guitarra estará allí de forma permanente”, subraya.

González elogia el excelente trabajo de María Luisa Jiménez, porque afirma “fue un año de trabajo. Yo a medida que iba siguiendo los pasos en la construcción de la guitarra la iba llamando y ella hizo un extraordinario reportaje fotográfico. De hecho, luego hizo una selección de imágenes que conformaron un libro sobre la construcción de la guitarra, desde el primer paso hasta su total finalización”.

El lutier mantiene que “María Luisa ha donado 66 fotografías al Ayuntamiento para que esté de forma permanente en el Museo, mientras que yo he decidido donar la guitarra también al Museo”. González mantiene que “esa guitarra es muy valiosa para mí, porque aparte de que está hecha con mucho tiempo y con materiales de mucho dinero, la tenía guardada con el fin de donarla. Y esta ha sido la oportunidad de donarla y que quede expuesta de forma permanente”.

El guitarrero heredó de su padre el amor hacia la guitarra. “Yo he nacido en esto, esto es de mi padre. Tengo 75 años y sigo trabajando igual que antes. No sé hacer otra cosa. Esto es un patrimonio que voy a dejar yo cuando me vaya”.

González lamenta que “no haya nadie que quiera aprender el oficio. Esto es un trabajo que te tiene que gustar mucho, el horario lo pones tu, pero esto tiene mucha faena y te tiene que gustar mucho”, concluye.