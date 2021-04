Las fotografías de José María Mellado llegan al Teatro Cómico de Córdoba

El Centro Andaluz de la Fotografía, espacio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta el proyecto fotográfico Closer de José María Mellado, dentro de la XVII edición de la Bienal Internacional de Fotografía Imágenes inmunes de Córdoba. La exposición es una de las series imprescindibles de la obra de este fotógrafo almeriense, en la que lleva trabajando varios años y que, sin olvidar la base de su fotografía más conocida, la del paisaje, hace una arriesgada interpretación de éste y ahonda en su perfil más íntimo.

Además, la muestra se exhibirá hasta el 23 de mayo en el Teatro Cómico, un espacio expositivo donde la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha financiado diversas actuaciones de mejora, dotando así a la ciudad de Córdoba de un espacio de más calidad para la exhibición de proyectos artísticos visuales de gran formato y numerosas piezas.

A la presentación acudieron la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Mar Sánchez Estrella; la directora general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Pía Halcón; la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, Cristina Casanueva; la gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Almudena Bocanegra; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar; el presidente de la Asociación Afoco, José Gálvez; el comisario de la muestra Pablo Juliá; y el autor, José María Mellado.

En Closer la abstracción sobre el paisaje ha llevado a Mellado a una honesta reflexión sobre el origen de los estímulos que lo llevan a fotografiar lugares insólitos, extraños y espectaculares y en los que buscaba el “puctum”, el alma escondida. Mellado sostiene que “en este proyecto, compuesto de 35 piezas, he utilizado planos más cerrados, más cercanos a los sujetos y más íntimos”.

Como buen paisajista ha encontrado, en la enorme soledad del paisaje, otro paisaje que tiene la grandeza de la poesía de lo sencillo, de la desnudez del cuerpo en un espacio íntimo y de la desnudez del alma en un espacio abierto que él acota para encontrar el porqué de la búsqueda.

La búsqueda apasionada de la belleza en lo aparentemente vulgar, anodino o decadente es una de las claves que conforma el discurso de José María Mellado. En su afán por conseguir transmitir al espectador las sensaciones vividas en el momento de la toma con la mayor complejidad y fidelidad posibles, Mellado ha investigado en profundidad las posibilidades técnicas de la captura, tratamiento y copiado.

Su trabajo artístico se halla recogido en seis libros de obra: El Silencio y la Luz, Islandia, Paisaje. El Eterno Retorno, From Heaven to Earth, CLOSER y Cuba. Al otro lado del espejo. Ha recibido premios en más de un centenar de ocasiones y sus obras figuran en importantes colecciones y museos, destacando el Museo Nacional Reina Sofía (MNCARS), Borusan Contemporary de Estambúl, etc.