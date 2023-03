María Moreno: "Concibo el arte como una forma de expresarse más desde la intuición"

La almeriense María Moreno es la autora de las imágenes de la obra Mi Gata Lola, cuyo texto es de Ámina Pallarés. La obra ha sido publicada por Libre Albedrío. Moreno es licenciada en Bellas Artes y ha desarrollado su carrera profesional como pintora con numerosas exposiciones en su curriculum y obra en venta en galerías de toda España.

Mi gata Lola suponía su debut en el álbum ilustrado, un trabajo en el que destaca la experimentación gráfica y la riqueza visual características de la obra de María Moreno. Precisamente hoy jueves, 23 de marzo a las 20 horas inaugura la artista una microexposición de ilustraciones de la obra Mi Gata Lola, en su estudio ubicado en el número 2 de la calle Venta Vitorino de Aguadulce.

“Detrás de cada ilustración de Mi gata Lola hay decenas de pruebas de gatos, plantas, casas y mujeres. La persona que quiera ver los dibujos originales y asomarte al proceso creativo del álbum y de paso, llevarse una gatita dibujada a casa, no puede perderse esta exposición. Será la última exposición en el taller de Aguadulce. Estará abierta hasta el 31 de marzo”, apunta la artista almeriense.

María Moreno Tristán es natural de Campohermoso (Níjar) e hizo sus estudios de bachillerato e la Escuela de Arte de Almería. Luego se marchó a Granada a estudiar Bellas Artes. “Desde muy pequeña siempre estaba inventando historias. Es más, siempre pensé que quería ser científica porque siempre estaba haciendo experimentos. Las matemáticas se me daban fatal, aunque siempre estaba dibujando y me inventaba historias”, recuerda.

Moreno siempre tuvo claro que se dedicaría a las Bellas Artes, aunque el periodismo era otra de sus pasiones. “Me gustaba mucho escribir, de hecho fue mi segunda opción”, sostiene. “Yo tenía claro que quería pintar y dibujar pero en mi casa, y luego que me dedicaría a la gestión cultural. Pero nunca pensé que acabaría vendiendo mis cuadros”.

Su estancia en Granada fue muy positiva en la vida de María Moreno. “A lo largo de la carrera hice restauración, vídeo, fotografía, escultura en piedra, en barro y en metal. Hice pintura con distintas técnicas. Pero sales de ahí, y te preguntas y ahora qué. No tienes una buena base de nada, conoces muchas cosas, te abre la mirada, es una carrera maravillosa, que yo repetiría mil veces, pero no es una carrera que está enfocada a que desarrolles una profesión en concreto y llegues a ganar dinero con eso”.

Estuvo tres años en Granada y luego María Moreno se fue a Génova en cuarto de carrera. “El quinto año lo hice en Granada, y una vez acabada me vine a Campohermoso. A los pocos meses me marché a Inglaterra a aprender inglés. Allí hacía mucho frío y me salió hacer un voluntariado en Nápoles”.

Moreno es una mujer muy emprendedora y que siempre mantiene la ilusión en lo que hace. “Hubo un tiempo que enfoqué mi creatividad en la cerámica, pero lo que más me ha gustado es dibujar y pintar. Me identifico más con el dibujo que con la pintura. En mi obra hay muchas más líneas y más grafismos y menos pintura, ya que hay menos estudio de tonalidad”.

“Pinté al óleo en la carrera, pero desde entonces ya no lo he utilizado más. Ahora trabajo con ceras, acuarelas y lápices”, apunta. “La acuarela es una técnica muy vistosa pero es muy difícil. Creo que no hay que hacer unos súper dibujos de base para realizar una gran acuarela”, explica.

La artista nijareña apuesta más por la abstracción que por la figuración. “La figuración solo la utilizo cuando voy a hacer cosas relacionadas con la ilustración y no es figuración realista, porque no me interesa. Concibo el arte como una forma de expresarse más desde la intuición y la experimentación. No me gustan las cosas muy acotadas”.